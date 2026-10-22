La Arrolladora en la Arena CDMX: todo sobre su concierto del 23 de octubre

La Arrolladora Banda el Limón en la Arena CDMX. La Arrolladora Banda el Limón en la Arena CDMX. (ESPECIAL FACEBOOK Arena CDMX)

La música de banda, los éxitos que han acompañado distintas etapas de la vida y las canciones para cantar a todo pulmón serán parte de la próxima presentación de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho en la Ciudad de México. La agrupación promete una noche de fiesta con cuatro horas de música y un repertorio que combinará temas conocidos con canciones de su etapa más reciente.

El concierto está anunciado para este viernes 23 de octubre de 2026 en la Arena Ciudad de México, donde la banda busca reencontrarse con sus seguidores capitalinos y del Estado de México en un espectáculo que sus integrantes describen como una auténtica «arrollaterapia».

¿A qué hora será el concierto de La Arrolladora en la Arena CDMX?

De acuerdo con las declaraciones de los integrantes retomadas por UnoTV, la presentación está prevista alrededor de las 21:00 horas. La agrupación adelantó que planea extender el espectáculo durante aproximadamente cuatro horas, con música y complacencias para el público.

La propuesta es recorrer distintas etapas de su repertorio, desde las canciones que han consolidado su trayectoria hasta los lanzamientos más recientes. Para quienes disfrutan el regional mexicano, la promesa es una velada para cantar, bailar y compartir esas canciones que suelen convertirse en parte de las historias personales de sus seguidores.

La duración anunciada es uno de los principales atractivos del encuentro, aunque conviene revisar los canales oficiales del recinto y de la agrupación para confirmar cualquier actualización sobre horarios, accesos y logística.

«Fracaso Seguro» y la nueva etapa de La Arrolladora

Además de sus clásicos, La Arrolladora llevará a este encuentro parte de su material reciente, incluido el contenido de la edición Deluxe del álbum Si las miradas mataran. Entre los temas destacados está «Fracaso Seguro», sencillo compuesto por Espinoza Paz.

La canción aborda las decepciones sentimentales y las situaciones en las que la confianza se rompe, una temática que conecta con el estilo de las historias de amor y desamor presentes en el regional mexicano. Su videoclip también pone sobre la mesa el llamado «chapulineo», expresión popular que se utiliza cuando alguien se involucra sentimentalmente con la pareja o expareja de un amigo.

Max, uno de los vocalistas, compartió que, ante una situación así, la decepción puede dirigirse más hacia la pareja que hacia el amigo. Esa conversación muestra otra faceta de los músicos, más allá del escenario.

La cita está prevista para el 23 de octubre en la Arena CDMX, con un espectáculo que la banda plantea como una celebración de su música y de la conexión que mantiene con sus seguidores. Antes de asistir, se recomienda consultar la información oficial del recinto y de los canales de venta para verificar horarios, disponibilidad de boletos y condiciones de acceso.