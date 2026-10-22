Nevería Xielo: la colección de Missa de León y México is the Shit que transforma el Día de Muertos en moda

Missa de León y México is the Shit lanzan Nevería Xielo Foto: Cortesía

¿Y si los sabores que colocamos en una ofrenda pudieran convertirse en prendas que cuentan historias? Esa es la idea detrás de Nevería Xielo, una colección creada por el director creativo, artista visual y tatuador Missa de León en colaboración con la marca mexicana México is the Shit.

La propuesta toma como punto de partida una de las tradiciones más significativas de México: recordar a quienes ya no están a través de los objetos, los alimentos y los pequeños detalles que mantienen viva su memoria. En lugar de recurrir a las imágenes más habituales del Día de Muertos, el proyecto encuentra inspiración en las neverías tradicionales, los rótulos mexicanos y las nieves de garrafa.

«Me interesaba alejarme de los códigos más evidentes de Día de Muertos y encontrar otra forma de contar la tradición», explica Missa de León sobre la colección. La intención es reinterpretar esos elementos desde una mirada contemporánea, sin perder el vínculo con la cultura mexicana.

Missa de León y México is the Shit lanzan Nevería Xielo Foto: Cortesía

¿Qué es Nevería Xielo y qué prendas incluye?

Nevería Xielo está integrada por ocho piezas exclusivas y de edición limitada: gorra, crewneck, mini bag, playera infantil, mascada, camisa de heladero, playera de manga larga y camiseta.

Más que trasladar ilustraciones a prendas, el proyecto construye una identidad visual inspirada en los recuerdos que despiertan ciertos sabores. La idea parte de una costumbre muy arraigada en México: preparar una ofrenda con los alimentos y las cosas que disfrutaban las personas fallecidas.

Missa de León y México is the Shit lanzan Nevería Xielo Foto: Cortesía

Missa imaginó qué ocurriría si ese altar se transformara simbólicamente en un menú de nevería, donde los sabores evocaran a quienes ya no están. De ahí surge el concepto de Xielo, un nombre inspirado en la palabra «cielo», cuya letra inicial se transforma en una X como guiño a México y como parte de una identidad propia.

Diseño, ilustración y moda mexicana en Nevería Xielo

El proyecto se desarrolló junto con México is the Shit y su fundador, Anuar Layón. En el proceso creativo también participaron Emer García, en el desarrollo de las ilustraciones; Isra Herrera, en el wordmark y parte de la identidad gráfica; y Meli Cruz, en la idea creativa y la dirección del proyecto.

Missa de León y México is the Shit lanzan Nevería Xielo Foto: Cortesía

Para Missa de León, la colección representa la oportunidad de llevar una idea más allá de la pantalla y convertirla en objetos tangibles. Una ilustración puede comenzar como un boceto y terminar bordada, impresa en una prenda o incorporada a la vida cotidiana de alguien más.

Originario de Apodaca, Nuevo León, Missa desarrolla su trabajo entre el branding, la dirección creativa, el arte visual, la moda, la joyería y el tatuaje. Actualmente dirige Picudo Studio, especializado en branding y dirección creativa, y Digno House, su estudio de tatuaje en Ciudad de México.

¿Dónde conseguir la colección Nevería Xielo?

De acuerdo con la información del lanzamiento, las ocho piezas están disponibles por tiempo limitado durante octubre y noviembre de 2026, tanto en tienda física como a través de la plataforma de México is the Shit. Para conocer la disponibilidad de cada prenda, se puede consultar el sitio oficial de la marca: mexicoistheshit.store.

Missa de León y México is the Shit lanzan Nevería Xielo Foto: Cortesía

Nevería Xielo propone una forma distinta de acercarse al Día de Muertos: no solamente desde los símbolos de la celebración, sino también desde los sabores, las historias familiares y las emociones que permanecen con nosotros.

Al final, la colección plantea una idea sencilla: hay recuerdos que no necesitan una fotografía para regresar. A veces, basta un sabor para sentir cerca a alguien que extrañamos.