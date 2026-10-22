¿Viajas con tu power bank en el AICM? Estas son las reglas que debes cumplir para poder llevar una batería externa en el aeropuerto (Pexels)

Si tienes planeado viajar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y necesitas llevar una batería externa o power bank para mantener cargados tus dispositivos electrónicos, es importante que conozcas las reglas para transportarla.

Debido a las medidas de seguridad aplicables a las baterías de litio, existen restricciones sobre cómo llevar estos accesorios durante un vuelo, por lo que conviene revisar las disposiciones vigentes antes de llegar al aeropuerto.

Las medidas aplicadas a las baterías de litio se han intensificado en gran parte de Latinoamérica para evitar accidentes en el aire, por lo que es altamente recomendable consultar el sitio web de tu aerolínea para revisar las especificaciones sobre el equipaje de tu próximo viaje.

¿Qué pasa con mi power bank en el avión?

Las baterías externas o power banks se han convertido en uno de los objetos con mayor control en los filtros de seguridad en los aeropuertos. Esto responde a que el pasado 27 de marzo del presente año entró en vigor una enmienda de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre mercancías que podrían poner en riesgo a los pasajeros debido al peligro de incendio que representan las baterías de litio.

Previamente, en un vuelo entre Oaxaca y la Ciudad de México, se presentó un conato de incendio cuando una batería externa colocada sobre un asiento desocupado comenzó a fallar, generando humo dentro de la cabina. Aunque no se registraron personas lesionadas, la prevención se ha convertido en la prioridad para no poner en riesgo a los viajeros.

¿Puedo llevar mi power bank en el equipaje?

A pesar de que las reglas pueden variar entre aerolíneas, las power banks únicamente pueden transportarse en el equipaje de mano (en cabina) y debidamente protegidas; bajo ninguna circunstancia se permite su envío en el equipaje documentado.

Asimismo, existen restricciones específicas durante el trayecto:

No está permitido recargar la batería externa mientras te encuentres a bordo , ni utilizarla para cargar otros dispositivos durante el vuelo.

, ni utilizarla para cargar otros dispositivos durante el vuelo. No se deben guardar en los compartimentos superiores del avión (deben permanecer al alcance debajo del asiento).

Límites de transportación por pasajero:

Baterías de ion-litio

Hasta 100 Wh: Máximo 2 baterías por persona.

Máximo 2 baterías por persona. De 100 a 160 Wh: Máximo 2 baterías por persona (con previa aprobación de la aerolínea).

Baterías de metal-litio

Menores o iguales a 2 g: Máximo 20 unidades por persona.

Máximo 20 unidades por persona. De 2 a 8 g: Máximo 2 unidades (exclusivo para equipo médico).

Recomendaciones para viajar con tu power bank

La power bank sí puede viajar contigo, por lo que no hay motivo para alarmarse, pero sí debe cumplir con estrictas condiciones durante el transporte aéreo. Como las políticas de uso a bordo pueden cambiar según la aerolínea, la ruta y el país de destino, conviene siempre revisar la página oficial de tu línea aérea en la sección de equipaje permitido y restringido antes de despegar.