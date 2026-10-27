Día del Gato Negro se conmemora este 27 de octubre ¿Porqué se dice que dan la mala suerte y por qué se busca protegerlos previo a Halloween? (Pexels)

Cada 27 de octubre se celebra el Día del Gato Negro, una fecha importante destinada a dejar de lado los mitos y las supersticiones populares sobre estos felinos.

La iniciativa promueve que se les reconozca simplemente como lo que son: animales con necesidades afectivas y de cuidado que merecen un trato digno y sin prejuicios. En este sentido, la conmemoración es una oportunidad para informarse, fomentar la adopción y Velar por el bienestar animal. Dado que esta fecha precede a la temporada de Halloween, resurgen mitos arraigados que los asocian con la mala suerte o la brujería, un prejuicio que impacta de forma negativa a los felinos de pelaje negro.

¿Por qué se asocia a los gatos negros con la mala suerte?

En épocas antiguas, los gatos eran considerados seres sagrados en Egipto, venerados en la civilización romana y poseedores de un profundo significado espiritual en China. Sin embargo, este respeto se transformó durante la Edad Media con el auge del cristianismo, periodo en el que los gatos negros estuvieron bajo un estigma y relacionados con la maldad, el diablo y la brujería. Esta época desencadenó una persecución y un exterminio injustificado hacia la especie.

Estos prejuicios han perdurado hasta la actualidad, alimentados por la iconografía de Halloween que suele ubicar al gato negro como compañero inseparable de las brujas. Esta creencia se remonta a la Edad Media, cuando se afirmaba que los gatos negros eran la encarnación misma de las brujas, quienes adoptaban esa forma durante la noche para deambular por las calles sin ser detectadas. No obstante, el color del pelaje es únicamente un rasgo genético y no guarda relación alguna con la suerte.

¿Cómo proteger a los gatos negros durante la temporada de Halloween?

A pesar de que las supersticiones forman parte del pasado, muchas personas continúan reaccionando con evasión ante la presencia de un gato negro en la calle. Asimismo, durante estas fechas resurgiendo las alertas por supuestos rituales y sacrificios en su contra, lo que incrementa los riesgos para su seguridad.

Para las personas que conviven con un gato negro, las recomendaciones principales incluyen mantenerlo resguardado dentro del hogar, colocar protecciones en ventanas y balcones, proporcionar enriquecimiento ambiental y mantener al día sus controles veterinarios. De igual forma, durante Halloween es fundamental mantenerlos alejados de velas, adornos peligrosos y alimentos tóxicos, así como vigilar que las puertas no queden abiertas para evitar que el animal escape y pueda ser víctima de agresiones por parte de quienes aún mantienen estas creencias.

¿Qué características genéticas y biológicas definen al gato negro?

El color del pelaje en los gatos está determinado genéticamente por la interacción de los genes O y B. En los gatos de pelaje negro predomina la melanina, un pigmento que no solo les otorga su tono característico, sino que les ofrece protección contra los rayos ultravioleta. Gracias a esto, presentan un menor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades dermatológicas y cuentan con una mayor protección en sus mucosas frente a la radiación solar en comparación con gatos de pelajes claros.

Respecto a sus llamativos ojos amarillos o verdosos, su nitidez en la oscuridad se debe al tapetum lucidum, una estructura ocular especializada que actúa como un espejo, amplificando la luz disponible para optimizar su visión nocturna.

¿De qué manera la superstición dificulta la adopción del gato negro?

Las creencias infundadas en torno a estos felinos han dado origen al concepto conocido como el “síndrome del gato negro”. Aunque no se trata de una condición o diagnóstico veterinario, este fenómeno describe la desventaja que enfrentan los animales de pelaje oscuro en los refugios, donde permanecen más tiempo a la espera de ser adoptados a causa de los prejuicios culturales de las personas.