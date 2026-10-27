Las 200 mejores canciones de rock del Siglo XXI Estas son las tres ‘rolas’ mexicanas que entraron en la lista de Rolling Stone (X: @lafourcade)

Elegir las piezas musicales que han marcado el rumbo del siglo XXI no es una tarea sencilla. Quien asumió la responsabilidad de revisar, clasificar y reconocer los estilos que continúan dejando huella hasta la fecha fue la revista Rolling Stone, una revista que desde la década de los sesenta se ha consolidado como un referente en la cobertura musical a nivel internacional.

Este 27 de octubre, la revista dio a conocer su listado oficial titulado “Las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI hasta la fecha”. Dentro de esta selección de éxitos globales destaca una fuerte presencia latina y, de manera muy especial, del rock producido en México.

La inclusión de las bandas de rock y solistas refleja el alcance de la música en español, la capacidad de las melodías mexicanas para trascender fronteras y el valor de temas que continúan acompañando el día a día de millones de oyentes.

¿Qué canciones de artistas mexicanos aparecen en la lista de Rolling Stone?

Entre los 200 temas elegidos por la publicación, tres proyectos mexicanos lograron posicionarse con algunos temas más icónicos de sus respectivos repertorios. Sus propuestas van desde el pop alternativo de inicios de los dos mil hasta la fusión de rock urbano y ritmos tradicionales:

Puesto 98: ‘En el 2000’ – Natalia Lafourcade (2003)

Natalia Lafourcade recorrió distintas etapas creativas, incluyendo su breve paso por la agrupación femenina Twist. Al emprender su camino como solista dentro del pop y la música independiente, lanzó su álbum debut homónimo, del cual emergió ‘En el 2000’. El tema destaca por su energía fresca y por una letra repleta de observaciones precoces e ingeniosas sobre la adolescencia y el crecimiento, logrando una propuesta tan incisiva como pegadiza.

Puesto 80: ‘Mariposa traicionera’ – Maná (2002)

Convertida en un himno del rock en español, esta balada impregnada de matices de mariachi transforma el dolor de un desamor en una metáfora poética sobre la infidelidad y la búsqueda constante de libertad. Con una letra que desliza reproches directos sobre un mar de lágrimas, el tema lanzado en 2002 por la banda tapatía se consolidó como una de las joyas más emblemáticas en la historia del rock mexicano.

Puesto 63: ‘Eres’ – Café Tacvba (2003)

Entre las décadas de los noventa y los dos mil, los cuatro integrantes rebeldes de Café Tacvba reescribieron las reglas del rock latino combinando la estética punk, el bolero vanguardista y la música norteña. Sin embargo, su faceta más entrañable quedó plasmada en ‘Eres’. Lejos del tono rebelde que caracterizó sus primeros lanzamientos, esta conmovedora balada se convirtió en una de las declaraciones de amor más populares de la música mexicana.