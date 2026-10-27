Día de Muertos: ¿Por qué las almas de mascotas son las primeras en llegar este 27 de octubre?

Ofrenda para las mascotas fallecidas Los animales de compañía que han partido de nuestro lado son los primeros en regresar a sus hogares cada Día de Muertos.

De acuerdo con el calendario de Día de Muertos, que detalla cuáles son las almas difuntas que visitan las ofrendas de la tradición, este 27 de octubre se dedica a los espíritus de las mascotas, aquellos pequeños seres que iluminan cualquier hogar en el mundo y que, en la festividad mexicana, poseen su propio día para ser honradas por quienes mantienen viva su memoria.

En muchos casos, una familia no se limita a sus integrantes humanos y humanas, sino que también se extiende a los animales de compañía —independientemente de su especie; perros, gatos, aves, etcétera—, por lo que cientos de ofrendas en México comienzan a iluminarse previo al 1 y 2 de noviembre; sin embargo, ¿cómo es que nace esta tradición...? ¡En esta nota te contamos!

Ofrenda Día de Muertos para mascotas: origen de la tradición que honra a los animales de compañía

Investigaciones sobre el México antiguo revelan que la travesía hacia el Mictlán, el inframundo mexica, no era un vacío inerte, sino un complejo ecosistema espiritual habitado por criaturas místicas que actuaban como guardianes, obstáculos y jueces definitivos de las almas humanas.

Desde canes sagrados —como el xoloitzcuintle— que esperaban por las almas a orillas del río Chiconahuapan hasta animales ubicados en niveles mayores como el jaguar, los murciélagos o los insectos, la fauna mexicana ha estado profundamente conectada con el descanso de las ánimas humanas.

En la actualidad, los animales todavía representan un importante papel en los hogares y memoria de las familias mexicanas, por lo que se designó al 27 de octubre como el día en que las mascotas visitan las ofrendas de Día de Muertos, según calendarios difundidos por la Secretaría de Turismo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De esta manera, cada hogar en México busca honrar a aquellos animales que nos han acompañado tanto en vida como en la muerte y, de la misma forma que solían guiar a los fallecidos y fallecidas al Mictlán, sus ánimas son las primeras en arribar a los altares porque abren el camino para las almas humanas que comienzan a llegar en los días posteriores.

¿Qué debes poner en un altar para las mascotas fallecidas este 27 de octubre?

La ofrenda de Día de Muertos para los animales de compañía fallecidos no es tan distinta al altar tradicional de la celebración mexicana, no obstante, incluye elementos específicos y adaptados que la diferencian de una ofrenda para almas humanas; entre sus detalles principales, se encuentran:

Comida favorita: croquetas, sobres de comida húmeda, premios comestibles o platillos de frutas y pollo cocido para consentir el apetito de la mascota.

croquetas, sobres de comida húmeda, premios comestibles o platillos de frutas y pollo cocido para consentir el apetito de la mascota. Juguetes: una pelota, frisbee, peluche o cuerda preferida que el alma del animal de compañía solía utilizar en vida.

una pelota, frisbee, peluche o cuerda preferida que el alma del animal de compañía solía utilizar en vida. Cama o manta: algunas personas añaden alguna prenda o cobija habitual para guiar el olfato de sus compañero, ya que estos objetos conservan su olor y esencia.

A estos elementos centrales se unen también los componentes más tradicionales de la ofrenda de Día de Muertos, tales como el camino de pétalos y flores de cempasúchil para guiar a los animales fallecidos al altar, así como veladoras que representan la luz, papel picado para purificar el espacio y una fotografía de la mascota que honre su memoria.