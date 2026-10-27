Ofertas Martimiércoles Chedraui 27 y 28 de octubre: precios y promociones

Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 27 y 28 de octubre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.
La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.
¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui?
Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en verduras
Entre las promociones de verduras en Chedraui destacan:
- Aguacate Hass: $45.90 el kilo
- Papa blanca: $47.00 el kilo
- Cebolla blanca: 69.00 por kilo
- Calabaza italiana: $39.90 por kilo
- Zanahoria: $15.00 el kilo
- Calabaza castilla: $20.00 pieza
- Chayote sin espinas: $21.50 el kilo
- Tomate saladet: $27.00 el rollo
- Tomate verde: $46.00 el kilo
- Nopal: $45.00 el kilo
- Espinacas rollo: $10.50 el kilo
- Lechuga romana pieza: $24.90
- Cebolla morada: $68.00 el kilo
Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas
- Uva globo emperador: $38.00 por kilo
- Durazno rojo: $104.00 por kilo
- Plátano chiapas: $18.00 por kilo
- Kiwi: $95.00 el kilo
- Papaya Maradol: $42.00 el kilo
- Manzana roja mediana: $40.00 el kilo
- Limón Colima: $32.00 el kilo
- Melón chino: $35.00 el kilo
- Piña gota miel: $30.00 el kilo
- Manzana Golden Chica en Bolsa por kg: $54.00
- Pera mantequilla: $52.00 el kilo
- Manzana golden mediana por kg: $58.00
¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?
Las promociones corresponden al Martimiércoles del 27 y 28 de octubre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.
Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.