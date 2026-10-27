Ofertas Martimiércoles Chedraui 27 y 28 de octubre: precios y promociones

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui: estos son los precios del 6 y 7 de octubre

Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 27 y 28 de octubre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.

La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui?

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en verduras

Entre las promociones de verduras en Chedraui destacan:

Aguacate Hass: $45.90 el kilo

Papa blanca: $47.00 el kilo

Cebolla blanca: 69.00 por kilo

Calabaza italiana: $39.90 por kilo

Zanahoria: $15.00 el kilo

Calabaza castilla: $20.00 pieza

Chayote sin espinas: $21.50 el kilo

Tomate saladet: $27.00 el rollo

Tomate verde: $46.00 el kilo

Nopal: $45.00 el kilo

Espinacas rollo: $10.50 el kilo

Lechuga romana pieza: $24.90

Cebolla morada: $68.00 el kilo

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas

Uva globo emperador: $38.00 por kilo

Durazno rojo: $104.00 por kilo

Plátano chiapas: $18.00 por kilo

Kiwi: $95.00 el kilo

Papaya Maradol: $42.00 el kilo

Manzana roja mediana: $40.00 el kilo

Limón Colima: $32.00 el kilo

Melón chino: $35.00 el kilo

Piña gota miel: $30.00 el kilo

Manzana Golden Chica en Bolsa por kg: $54.00

Pera mantequilla: $52.00 el kilo

Manzana golden mediana por kg: $58.00

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?

Las promociones corresponden al Martimiércoles del 27 y 28 de octubre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.

Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.



