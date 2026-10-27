Tendencias

El tratamiento experimental redujo el riesgo de muerte en pacientes previamente tratados, demostrando una mejora sustancial en la supervivencia general en tumores que expresan la proteína Claudin 18.2

¿Qué es el Sone-Ve? El nuevo fármaco de AstraZeneca que busca reducir los riesgos del cáncer estomacal

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
¿Qué es el Sone-Ve? El nuevo fármaco de AstraZeneca que busca reducir los riesgos del cáncer estomacal (Pexels)

AstraZeneca dio a conocer un informe acerca de los resultados de la Fase III de su fármaco contra el cáncer, el sonesitatug vedotin (Sone-Ve), el cual redujo significativamente el riesgo de muerte entre los pacientes previamente tratados con cáncer estomacal avanzado.

¿Qué es el Sone-Ve y cómo funciona?

El fármaco, conocido técnicamente como Sone-Ve, es un conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC). En los resultados detallados del ensayo de Fase III CLARITY-Gastric01, el medicamento fue evaluado en comparación con la terapia elegida por el investigador en pacientes cuyos tumores presentaban la proteína Claudin 18.2 en al menos el 25% de las células tumorales.

En este estudio, la supervivencia general media alcanzó los 10.6 meses con el tratamiento de Sone-Ve, frente a 6.4 meses obtenidos con el comparador. Asimismo, en pacientes tratados en tercera línea, donde la supervivencia general fue el criterio principal de valoración, Sone-Ve redujo el riesgo de muerte en un 53%, registrando una supervivencia general media de 10.0 meses frente a 5.0 meses en el grupo de control.

Un hallazgo relevante del ensayo fue la inclusión de tumores con expresión de Claudin 18.2 desde un 25% de las células tumorales, un parámetro que podría ampliar considerablemente el número de pacientes candidatos a recibir esta terapia dirigida desarrollada por AstraZeneca.

¿En cuánto tiempo podría ser aprobado este medicamento?

Aunque Sone-Ve ha demostrado resultados positivos en la supervivencia de pacientes con cáncer de estómago, sigue siendo un fármaco en una fase experimental. Esto se debe a que el estudio aún no ha alcanzado una significación estadística contundente en uno de sus objetivos secundarios importantes: la supervivencia libre de progresión evaluada mediante revisión independiente.

Tendencias