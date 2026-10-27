¿Qué es el Sone-Ve? El nuevo fármaco de AstraZeneca que busca reducir los riesgos del cáncer estomacal (Pexels)

AstraZeneca dio a conocer un informe acerca de los resultados de la Fase III de su fármaco contra el cáncer, el sonesitatug vedotin (Sone-Ve), el cual redujo significativamente el riesgo de muerte entre los pacientes previamente tratados con cáncer estomacal avanzado.

¿Qué es el Sone-Ve y cómo funciona?

El fármaco, conocido técnicamente como Sone-Ve, es un conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC). En los resultados detallados del ensayo de Fase III CLARITY-Gastric01, el medicamento fue evaluado en comparación con la terapia elegida por el investigador en pacientes cuyos tumores presentaban la proteína Claudin 18.2 en al menos el 25% de las células tumorales.

En este estudio, la supervivencia general media alcanzó los 10.6 meses con el tratamiento de Sone-Ve, frente a 6.4 meses obtenidos con el comparador. Asimismo, en pacientes tratados en tercera línea, donde la supervivencia general fue el criterio principal de valoración, Sone-Ve redujo el riesgo de muerte en un 53%, registrando una supervivencia general media de 10.0 meses frente a 5.0 meses en el grupo de control.

Un hallazgo relevante del ensayo fue la inclusión de tumores con expresión de Claudin 18.2 desde un 25% de las células tumorales, un parámetro que podría ampliar considerablemente el número de pacientes candidatos a recibir esta terapia dirigida desarrollada por AstraZeneca.

¿En cuánto tiempo podría ser aprobado este medicamento?

Aunque Sone-Ve ha demostrado resultados positivos en la supervivencia de pacientes con cáncer de estómago, sigue siendo un fármaco en una fase experimental. Esto se debe a que el estudio aún no ha alcanzado una significación estadística contundente en uno de sus objetivos secundarios importantes: la supervivencia libre de progresión evaluada mediante revisión independiente.