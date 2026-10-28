Alana Flores habla de la muerte de Komanche y sus dificultades este 2026 “Yo también pensé en quitarme la vida” (X: @alanafloresf)

La influencer mexicana Alana Flores aprovechó el espacio en sus redes sociales para sincerarse ante sus seguidores, momento en el que remarcó que este no ha sido su mejor año y que se encuentra en un declive personal, lo que provocó una profunda preocupación entre sus fanáticos ante sus declaraciones.

¿Qué dijo Alana Flores sobre su situación personal?

A través de una transmisión en vivo en sus plataformas digitales, la creadora de contenido y también boxeadora amateur admitió atravesar por una etapa compleja, señalando que el 2026 ha sido uno de los años más difíciles de su vida debido a un desgaste emocional acumulado durante los últimos meses.

Ante la tristeza y la vulnerabilidad con la que se mostró, la inquietud entre sus seguidores aumentó cuando abordó el tema del suicidio. Durante la transmisión, Flores compartió parte de las pérdidas y obstáculos recientes que ha enfrentado: “Perdí al que creí que era el amor de mi vida, perdí amistades, me negaron la visa cuatro veces, la casa que tenía ya no es mía… Lo de Komanche me afectó mucho porque yo también pensé en quitarme la vida”.

Alana se quiebra en directo y asegura que 2026 fue su peor año 😳👀 "2026 fue una mierda. Perdí al que creí que era el amor de mi vida, perdí amistades, me negaron la visa 4 veces, la casa que tenía ya no es mía… Lo de Komanche me afectó mucho porque yo también pensé en quitarme la vida" — Hispa Base (@HispaBase) October 28, 2026

El tema surgió tras abordar la reciente partida del influencer salvadoreño conocido como El Komanche. Este suceso la llevó a recordar pasajes complicados en los que admitió haber considerado hacerse daño, aprovechando el espacio para enviar un mensaje directo de prevención a su comunidad:

“Lo de Komanche me dolió mucho porque yo también dije ‘¿y si me mat* y ya?’, pero no, no lo hagas. Si te sientes solo no lo hagas; busca a un amigo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. No te quites la vida, te lo juro que todo tiene una solución”.

Con estas palabras, la creadora enfatizó que el suicidio jamás debe verse como una salida frente a las crisis emocionales, recordando a quienes la escuchaban que siempre existen alternativas y que no están solos.

¿Cómo se encuentra Alana Flores actualmente?

Tras la difusión del fragmento en vivo y la preocupación generada por los temas abordados, Alana Flores buscó tranquilizar a sus seguidores asegurando que, a pesar del proceso difícil por el que atraviesa, se encuentra bien.

Flores aclaró que se trata de una racha complicada, pero reconoció que a lo largo del año también ha vivido momentos positivos que la motivan a continuar.

¿Qué dijo Alana Flores sobre la muerte de El Komanche?

A través de su cuenta oficial de X, Alana Flores dedicó una sentida publicación para desear el eterno descanso a su mejor amigo. En el mensaje, la mexicana acompañó sus palabras con una serie de fotografías y videos de los momentos más significativos que compartió junto al streamer, recordando el estrecho vínculo que mantenían.

Sin embargo, el espacio también sirvió para hacer una firme llamado de atención a los usuarios de redes sociales, enfocándose en aquellos que operan desde el anonimato.

Flores señaló con contundencia a quienes difunden rumores o participan en campañas de desinformación sobre temas delicados, subrayando que la difamación y el ciberacoso generan consecuencias devastadoras en la vida real.