Cynthia Erivo y Ariana Grande Cynthia Erivo habla sobre la cercanía con Ariana Grande: El extraño interés del público sobre su amistad (X: @PopCrave)

La actriz y cantante británica Cynthia Erivo reflexionó acerca de la sobreexposición mediática que experimentó junto a su compañera de reparto, Ariana Grande.

La intérprete calificó como “extraña” la insistente atención que el público y las redes sociales pusieron sobre la estrecha amistad que ambas desarrollaron durante la promoción de las dos entregas de Wicked, dirigidas por Jon M. Chu.

¿Qué dijo Cynthia Erivo sobre la opinión pública y su amistad con Ariana Grande?

A sus 39 años, la actriz de teatro y cantante, abordó el fenómeno surgido en internet durante las giras de prensa de 2024 y 2025 de la cinta “Wicked”. En esos eventos, la cercanía entre ambas coprotagonistas se volvió viral, derivando en análisis constantes y una ola de memes.

En una entrevista concedida al diario The Guardian con motivo de su próximo drama judicial, Prima Facie, Erivo cuestionó la actitud de la audiencia frente a sus interacciones reales:

“Resultó curioso que hubiera tanta gente que se había convertido en psicóloga desde sus sofás”, declaró la actriz, señalando que le sorprendía la evidente molestia de cierto sector del público por el simple hecho de verlas juntas y unidas en todo momento durante las entrevistas.

Recordando episodios donde ambas se mostraban afecto abiertamente, como abrazarse o conmoverse hasta el punto de querer llorar, Erivo cuestionó la doble moral de los espectadores al juzgar sus demostraciones emocionales: “¿Cómo se atreven a llorar?, ¿cómo se atreven a reír?”, enfatizó al referirse a los señalamientos sin fundamento que recibían por expresar sus sentimientos de forma natural.

¿Cuestionamientos sobre el equilibrio emocional en la pantalla?

Erivo recalcó que la exposición mediática es un arma de doble filo, pues si no hubieran mostrado ningún tipo de afecto o sentimiento, la opinión pública las habría juzgado de igual manera por frialdad. Con ironía, la actriz señaló que le habría gustado contar con un asesor en ese momento para que le indicara exactamente cuánta emoción debía mostrar ante las cámaras para no ser criticada.

¿Qué sucedió en el polémico momento del altercado en Singapur?

La británica también recordó uno de los episodios más comentados y criticados en internet, el cual generó infinidad de memes: el momento en que intervino rápidamente luego de que un hombre sujetara a Ariana Grande durante una alfombra roja en Singapur.

Erivo describió aquel suceso como una experiencia aterradora y aclaró que su reacción fue puramente instintiva para proteger a una amiga. Sin embargo, en redes sociales la encasillaron de forma burlesca como una especie de “guardespaldas” de Grande, una etiqueta que ha dejado en claro que le resulta incómoda.

“¿Crees que por mi aspecto puedes hablarme así de algo que es humano, algo que yo habría hecho por cualquier amigo, y que espero que un amigo hubiera hecho por mí?”, concluyó la actriz, dejando en claro que su acción respondió a un acto de empatía hacia alguien cercano.