Exatlón Mexico 2026: ¿Quién gana La Supervivencia hoy 28 de octubre?

Exatlón México 2026, La Supervivencia ¿Quién gana hoy 28 de octubre? (Exatlón México)

Mientras la competencia avanza, los conflictos siguen en aumento y los participantes de Exatlón México 2026 pondrán a prueba sus habilidades en el primer duelo por La Supervivencia de esta semana. Por otro lado, hoy los Azules buscarán conseguir su primera victoria desde que perdieron el Duelo de Eliminación el domingo pasado.

Aquí te contamos quién gana el duelo por La Supervivencia de este miércoles 28 de octubre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

Los Rojos se perfilan como los ganadores de La Supervivencia I de esta noche en Exatlón México, debido a que no quieren perder terreno frente a los Azules, quienes no se han podido recuperar de su derrota en el Duelo de Eliminación.

A pesar de que los Azules dominaron la competencia en sus inicios, una vez que el equipo escarlata despertó, no le han podido hacer frente; solo la semana pasada acumularon la mayoría de las victorias. Mientras que los Rojos no han perdido el ritmo y mañana buscarán defender La Villa 360.

Por otro lado, Alexis del equipo Azul consiguió su séptima Medalla Varonil, por lo que le ha dado ánimo al equipo zafiro para enfrentarse a los Rojos y salvar a uno de sus participantes de quedar en riesgo de ser eliminado el próximo domingo.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 28 de octubre?

El duelo por La Supervivencia de este miércoles 28 de octubre se podrá observar en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión por televisión abierta es a través del canal Azteca UNO; además, también se podrá observar el programa en la página web de TV Azteca.

A su vez, los seguidores del reality podrán disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.