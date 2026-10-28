¿Se cayó Totalplay e Izzi? Principales problemas y fallas que reportan usuarios hoy

Totalplay e Izzi Reportan fallas en sus servicios de internet (Crónica Digital)

Usuarios de Totalplay e Izzi reportaron interrupciones en sus servicios de internet la tarde de este miércoles 28 de octubre, con afectaciones que también coincidieron con dificultades para acceder a diversas plataformas incluidas en los paquetes de cada empresa.

Los reportes registrados en Downdetector apuntaron a problemas de conectividad, principalmente en las conexiones WiFi y de banda ancha.

¿Qué fallas reportan los usuarios de Totalplay e Izzi?

Totalplay concentró el mayor volumen de reportes entre los dos proveedores.

La distribución de los reportes permite identificar dónde se concentraron las dificultades. El 51 por ciento correspondió a problemas con WiFi, mientras que el 41 por ciento estuvo relacionado con internet de banda ancha. Otro 6 por ciento señaló inconvenientes con el servicio de internet móvil.

¿En qué estados hay problemas con el internet?

Las incidencias reportadas se concentraron en varias entidades del país. Para Totalplay, las zonas señaladas incluyen Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Sinaloa.

En el caso de Izzi, los reportes identificaron a Ciudad de México, Nuevo León y Baja California entre las regiones con mayores afectaciones.

¿Qué dice Totalplay sobre la caída del servicio?

Totalplay reconoció la existencia de una afectación general en determinadas zonas y comunicó que sus equipos trabajaban para restablecer la conexión lo antes posible. La empresa también invitó a los usuarios con dudas a contactarla mediante mensaje directo en sus redes sociales.