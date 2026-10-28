Serie de Valentín Elizalde: ¿Quién la transmitirá y cuándo se estrena?

Valentín Elizalde tendrá serie en HBO Max. HBO anunció que estrenará una serie de Valentín Elizalde próximamente. (Cuartoscuro)

A casi dos décadas del asesinato de Valentín Elizalde, uno de los exponentes más recordados de la música regional mexicana, HBO Max anunció este miércoles 28 de octubre el estreno de una serie documental que abordará las circunstancias que rodearon la muerte del cantante, ocurrida el 25 de noviembre de 2006, después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

Bajo el título de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, la producción buscará reconstruir los últimos momentos del intérprete sonorense mediante nuevos testimonios y material de archivo. El anuncio llega cuando faltan menos de cuatro semanas para el vigésimo aniversario luctuoso del artista, cuyo asesinato continúa generando distintas versiones sobre los motivos del ataque.

¿Cuándo se estrena la serie de Valentín Elizalde y dónde verla?

La nueva serie documental de Valentín Elizalde se estrenará el jueves 12 de noviembre de 2026, exclusivamente en HBO Max, plataforma que confirmó el lanzamiento mediante sus redes sociales oficiales. El anuncio estuvo acompañado de un cartel promocional en el que aparece el cantante vestido con su característico sombrero y traje oscuro, junto con elementos relacionados con su historia.

La compañía presentó el proyecto como una producción documental original de HBO, que llegará al catálogo mexicano apenas 13 días antes de que se cumplan 20 años del asesinato del cantante. De esta manera, los seguidores podrán acceder a la serie mediante una suscripción activa a HBO Max.

¿De qué tratará la serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro?

La producción se concentrará principalmente en el asesinato del cantante sonorense, ocurrido durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, cuando un grupo de hombres armados atacó la camioneta en la que viajaba después de presentarse en un palenque de Reynosa, Tamaulipas. En la agresión también perdieron la vida su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reinaldo Vallesteros.

A través de su campaña promocional, HBO Max adelantó que la serie incorporará nuevas voces y archivos relacionados con las interrogantes que han acompañado el caso durante las últimas dos décadas. El documental también recuperará aspectos de la trayectoria musical de Elizalde, quien falleció a los 27 años, cuando atravesaba uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera.