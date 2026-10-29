Broma a trabajador de Red Baron en EU Se vuelve viral y terminan lanzando campaña para apoyarlo económicamente (Redes Sociales)

De un momento viral hasta contar con el apoyo económico de miles de usuarios en internet, tal es el caso de un empleado de Red Baron, quien fue acosado por un bromista de TikTok mientras trabajaba.

Ante esa situación, una campaña solidaria ha logrado recaudar más de 100,000 dólares para apoyarlo.

¿Qué pasó con el empleado víctima de la broma de Red Baron?

Para el usuario conocido como ThreeOfAKind, acercarse a un trabajador, identificado simplemente como Walter Z. pareció una oportunidad para generar contenido.

El bromista abordó al hombre acercando su teléfono para reproducir el sonido de transacción de Apple Pay dentro de las instalaciones del supermercado, mientras el empleado se encontraba acomodando productos en los refrigeradores del lugar.

Mientras fingía en robarle dinero, el joven dijo ante la cámara: “Gracias, hermano, solo tomé 10 dólares”. Aunque en un primer momento el trabajador intentó mantener la calma, la molestia fue escalando poco a poco hasta perder los estribos al final de la grabación.

Evidentemente frustrado, el hombre encaró al creador de contenido explicando la pesada carga de trabajo que enfrentaba.

“Seguro que te estás lucrando con esto. ¡Yo ni siquiera puedo pagar mi maldita hipoteca! ¡Y tengo cuatro hijos en casa!”, argumentó Walter.

Tras enfatizar lo duro que trabaja diariamente para pagar la hipoteca de su hogar y mantener a sus cuatro hijos, las personas que filmaban decidieron retirarse del lugar.

Poco después de la polémica, la cuenta del creador fue desactivada.

This is the end of prank culture on the internet? The Red Baron employee video should be a wake-up call Real people have real emotions and they shouldn't have to become content just so someone can get views https://t.co/wFNnVuEA88 — Surajit (@surajit_ghosh2) October 29, 2026

¿Cómo surgió la campaña de apoyo para el empleado?

Mientras la grabación de la broma lograba viralizarse en plataformas como X y Reddit, miles de usuarios mostraron su respaldo al empleado, criticando severamente las acciones del chico por molestar a una persona sumida en la presión laboral y económica.

En medio de la ola de indignación, un simpatizante llamado Luke Oakenshield organizó una campaña en GoFundMe para brindarle respaldo económico.

Gracias a más de 61,000 donaciones recibidas hasta el 29 de octubre, la recaudación superó rápidamente la meta inicial de los 100,000 dólares.

El objetivo principal del organizador fue aliviar las preocupaciones financieras que enfrenta el trabajador y evitar el impacto negativo de que pudiera perder su empleo a raíz de la confrontación viral.

Aunque no se ha aclarado si la empresa aplicará alguna sanción al empleado, el fondo recaudado representa un respaldo para él y su familia.