¿Te vas a maquillar para Halloween o Día de Muertos? Estas son las mejores recomendaciones para evitar daños y cuidar tu piel (Pexels)

Una de las temporadas favoritas de muchas personas ya ha llegado, por lo que en las calles se verán distintas caracterizaciones que abarcarán desde las más tradicionales, como la Catrina, o hasta las más terroríficas. Durante estos días la gente pone a prueba su creatividad y hace del maquillaje y el disfraz todo un arte.

No obstante, este maquillaje y los productos que se utilizan para simular heridas, si no se utilizan de manera apropiada, pueden causar daños cutáneos o alergias. Por lo que aquí te decimos qué hacer para evitar daños en tu piel.

¿Cuáles son las recomendaciones que ha emitido la COFEPRIS para esta temporada de disfraces?

Ante los diversos accidentes que han ocurrido por el mal uso del maquillaje o de los pupilentes de fantasía, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha emitido distintas recomendaciones básicas de seguridad sanitaria.

Estas recomendaciones se centran en la elección de productos para el maquillaje artístico; la principal recomendación que hace la COFEPRIS es que la gente no adquiera sus cosméticos en establecimientos informales y revisar que los productos contengan en su etiqueta lo siguiente:

Nombre del producto.

Fecha de caducidad.

Número de lote.

Instrucciones de uso.

Advertencias y precauciones.

Ingredientes.

También advirtió que es importante que aquellas personas que vayan a utilizar pupilentes de fantasía sean cuidadosas, ya que se usan en zonas de alta sensibilidad. Por lo que recomienda adquirirlos en ópticas y revisar que el empaque esté completo, así como verificar que cuente con la leyenda de esterilidad.

¿Qué hacer antes y después de usar maquillaje artístico para los disfraces de Halloween o Día de Muertos?

Por otra parte, los cosméticos no son lo único que podría dañar tu piel, ya que distintos especialistas han informado que el cuidado de la piel antes y después del maquillaje artístico es muy importante para reducir los daños cutáneos.

Estas son las medidas de precaución para que esta temporada de disfraces no deje huella en tu piel:

Hidratar bien la piel antes de usar cualquier maquillaje.

antes de usar cualquier maquillaje. Evitar productos no cosméticos , así como revisar la fecha de vencimiento de todo lo que vayas a poner sobre tu piel.

, así como revisar la fecha de vencimiento de todo lo que vayas a poner sobre tu piel. Realizar pruebas de alergia al menos 24 horas antes de su uso.

al menos 24 horas antes de su uso. No dormir con el maquillaje puesto .

. Lavar brochas y utensilios para el maquillaje.