Colección Starbucks Traditions: ¿Cuándo es la fecha de lanzamiento y qué artículos tendrá?

Starbucks Traditions 2027 ¿Cuándo es la fecha de lanzamiento y qué artículos tendrá? (Starbucks)

Starbucks prepara el regreso de sus artículos coleccionables en una de las tradiciones navideñas más esperadas, trayendo consigo la nueva colección Starbucks Traditions 2027.

Esta línea de artículos celebra los 24 años de la marca integrando ese distintivo toque navideño que ya se ha convertido en un clásico infaltable para la temporada.

¿Qué productos incluye la colección “Starbucks Traditions 2027”?

Para conmemorar estos 24 años de presencia decembrina, Starbucks lanzará una especial y amada selección de artículos y recipientes, marcando el inicio de una nueva dinámica de recolección de estampas o stickers digitales.

La línea de productos para esta edición incluye:

Agenda o planificador con estuche protector.

Vaso para bebidas frías de 24 onzas.

Termo de acero inoxidable de 20 onzas.

Taza de cristal de 20 onzas.

Estuche de viaje acompañado con una toalla pequeña de viaje.

¿Cuándo estarán disponibles y cuáles son los requisitos?

Los artículos de esta esperada colección estarán disponibles a partir del 3 de noviembre. Los fanáticos de Starbucks podrán acceder a estos productos mediante la acumulación de stickers digitales a través de la aplicación oficial.

¿Estará disponible la promoción en México?

A pesar de la gran expectativa, por el momento la promoción ha sido confirmada de forma oficial para Filipinas, país donde la revelación completa y los detalles mecánicos se darán a conocer muy pronto.

Sin embargo, se espera que en los próximos días la franquicia emita el anuncio para determinar si la dinámica llegará a México y al resto de Latinoamérica para esta temporada decembrina.