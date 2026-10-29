Cajita Feliz de Pokémon McDonald’s confirma cuándo llegará la promoción con tarjetas a México (X: @McDonalds)

Pokémon celebra 30 años este 2026, motivo por el cual la franquicia conmemora su histórico lanzamiento en Japón con sus primeros videojuegos en 1996. Ante esto, este año se ha visto plagado de colaboraciones entre distintas marcas y las famosas criaturas de batalla. Tal es el caso de la cadena de comida rápida McDonald’s, que lanzó una edición especial de la Cajita Feliz cuyos protagonistas son los populares Pokémon.

¿Cuándo estará disponible en México la Cajita Feliz de Pokémon?

En septiembre surgieron rumores sobre la colaboración entre McDonald’s y Pokémon, y luego de confirmarse su lanzamiento en noviembre para Estados Unidos, Canadá y algunas regiones de Europa, se dieron a conocer los detalles entorno a esta exclusiva edición en territorio nacional.

3 boxes. 15 toys. 2 cards with every collectible. Pokémon Happy Meal coming 11.10.26. https://t.co/mBO9iWzUTb — McDonald's (@McDonalds) October 29, 2026

A pesar de que la promoción dará inicio a partir del 10 de noviembre para solo siete países, para México ya se confirmó la llegada de la edición Pokémon; aterrizará en enero de 2027, formando parte de la lista de países confirmados para principio del próximo año.

¿Qué incluye la Cajita Feliz de Pokémon?

Para esta edición conmemorativa de la cadena, la Cajita Feliz contará con tres empaques diferentes y un total de 15 juguetes coleccionables de Pokémon.

Pero la promoción no se quedará ahí: cada paquete contendrá además un sobre con dos tarjetas coleccionables de Pokémon, convirtiéndose en una de las entregas más ambiciosas en la historia de McDonald’s. Asimismo, la colaboración integrará empaques temáticos de sobres de manzana con figuras conmemorativas de la franquicia.

¿Cuál es el precio de la Cajita Feliz de Pokémon?

A pesar de que la promoción está a unos meses de ser lanzada en México, aún no se ha confirmado si por tratarse de una edición especial de Pokémon por sus 30 años tendrá un precio diferente.

Cabe destacar que en las temáticas pasadas no ha habido incrementos ni cambios en los costos por el tipo de licencia, manteniendo la Cajita Feliz un precio habitual que ronda los 120 pesos mexicanos.