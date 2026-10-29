Calaveritas literarias ¿Por qué se hacen y cuáles son las reglas para escribir una? (Pexels)

El Día de Muertos cuenta con una de las tradiciones más populares y queridas dentro de su celebración cultural: las calaveritas literarias. Estos poemas breves, escritos con un tono humorístico y jocoso, plantean situaciones imaginarias sobre el encuentro de un personaje con la muerte, burlándose de ella de forma amigable.

¿Qué son las calaveritas literarias?

Las calaveritas literarias son epigramas o versos rítmicos cuyo tema principal es la muerte, haciendo de esta una pequeña sátira sobre personas vivas, eventos políticos o sucesos culturales. En pocas palabras, son composiciones poéticas breves cuya expresión deriva de una festividad popular cargada de un tono irónico y festivo.

¿Por qué se escriben las calaveritas literarias?

Como parte fundamental de las tradiciones mexicanas, especialmente durante la época de Día de Muertos, se redactan en verso y en formato breve para bromear de forma amistosa con las personas vivas, simulando que la “Flaca” o la “Huesuda” viene a buscarlas.

Deben divertidas, incluyendo características, defectos o costumbres del personaje al que van dedicadas, aunque también pueden abordar temas de interés general.

Aunque parezcan simples bromas escritas, sirven como una manifestación de crítica social y cultural muy mexicana. Al utilizar el humor para retratar las manías de los amigos, los excesos políticos o las modas del momento, en el fondo invitan a reflexionar sobre la muerte sin miedo, celebrando el estar vivos y aprovechando la vida al máximo.

¿De dónde tienen su origen?

Estos divertidos escritos tienen su origen en el siglo XIX, cuando surgieron como un medio para expresar ideas en una época donde la libertad de expresión era difícil o perseguida.

Antiguamente, antes de recibir el nombre de calaveritas literarias, se les conocía como “panteones”. En diversas ocasiones llegaron a ser censuradas debido a que funcionaban como un canal para manifestar el descontento y la frustración social.

Una de las referencias impresas más icónicas de estas composiciones se publicó en 1879 en el periódico El Socialista, en Guadalajara.

¿Cómo se hace una calaverita literaria?

Para realizar tu calaverita literaria es muy sencillo; solo debes tomar en cuenta los siguientes aspectos: