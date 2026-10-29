Muerte del Komanche: su cuerpo llegará a El Salvador y será velado por su familia

Komanche Amigos del streamer le realizaron una ceremonia con música de Bad Bunny y pizza, tal como lo había pedido en alguna de sus transmisiones.

Esta semana, el fallecimiento de Carlos Muaricio Gómez, mejor conocido en redes sociales y cono ‘Komanche’, conmocionó el mundo de las personalidades de internet. El streamer salvadoreño se quitó la vida en su departamento en Monterrey y fue despedido por conocidos y seres queridos del ámbito del entretenimiento. Ahora, su padre informó que su cuerpo regresará a su país natal para ser velado y enterrado.

Cuerpo de Komanche regresará a El Salvador este viernes 30 de octubre

El padre del creador de contenido, José Luis Acevedo, informó a través de su perfil de Facebook que el cuerpo del creador de contenido ya fue reclamado y que regresará a El Salvador (su país natal) para ser velado y enterrado en una ceremonia reservada para familiares y amistades más cercanas. Esto después de que múltiples personas estuvieran preguntado por el destino de los restos de ‘Komanche’.

El pasado lunes 26 de octubre, se dio a conocer que ‘Komanche’ se habría quitado la vida a los 30 años en el departamento en que vivió en Monterrey, Nuevo León. Múltiples personas cercanas a él mencionaron que el ciberacoso y las constantes ofensas a través de sus canales como una de las causas por las que optó por terminar con su vida.

Amigos de Komanche se despiden de él y le cumplen el deseo que tenía para su velorio

Este pasado 28 de octubre, algunos amigos y personas cercanas a ‘Komanche’ del medio de las redes sociales, realizaron una ceremonia para despedirlo. Nomrbes como Ari, Rivers, Robertocein, Barca, Soypan, entre otros se juntaron para celebrar su memoria con “él lo hgubiera querido”.

En alguna de sus transmisiones, ‘Komanche’ afirmó “Si yo me llegó a morir, en mi velorio tiene que haber full Bad Bunny y mi comida favorita...pizza”. Por lo que en la ceremonia pusieron canciones del artista puertorriqueño y colocaron una rebanada de este platillo frente a su foto.