Sorteo Buen Fin 2026: ¿Cómo participar y cuáles son los premios de hasta 500 millones de pesos que ofrece el SAT?

Sorteo del SAT por Buen Fin Puedes ganar un premio de hasta 260 mil pesos. (cuartoscuro/EFE)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrecerá premios por comprar utilizando tarjeta durante el Buen Fin. Conoce los detalles de esta la promoción que te puede otorgar hasta 260 mil pesos.

¿Cómo funciona promoción del SAT en Buen Fin?

El SAT ofrecerá premios en un sorteo por comprar cosas en el Buen Fin. El objetivo del sorteo es “promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

La bolsa será de 500 millones de pesos y se entregarán más de 300 mil premios. o único que tienes que hace es realizar una compra durante el Buen Fin.

Los únicos requisitos son que la compra se tiene que hacer en un comercio registrado utilizando una tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante. El monto de la compra debe superar los 250 pesos.

El 13 de noviembre se publicará la lista completa de bancos y negocios participantes. Del 13 al 17 de noviembre lo único que tendrás que hacer es utilizar tu tarjeta. El 27 de noviembre se dará a conocer qué compras entran en el sorteo.

La premiación se llevará a cabo el 4 de diciembre a través de una transmisión en vivo. La lista de ganadores se publicará el 7 de diciembre y los premios se depositarán antes del 5 de enero de 2027.

Si tienes un micronegocio o pequeño negocio, igualmente puedes participar. Regístralo en la página oficial del Buen Fin antes del 12 de noviembre y cumple con los siguientes lineamientos:

Tener habilitado tu Buzón Tributario y medios de contacto actualizados

Contar con Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva

Haber reportado ingresos acumulables de hasta 5 millones de pesos en 2025

Contar con una terminal punto de venta (TPV) activa

Recibir al menos una venta de 250 pesos o más con medios de pago electrónicos participantes, del 13 al 17 de noviembre

¿Cuáles son los premios en el sorteo del SAT por Buen Fin?

El SAT otorgará hasta 250 mil pesos en el premio mayor o uno de los 321,260 premios de entre 500 y 20 mil pesos a todos los tarjetahabientes que hagan su compra mayor a 250 pesos.

Para negocios el premio mayor será de 260 mil pesos o 4,987 premios de 20 mil pesos.