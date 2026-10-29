South Park muestra nuevo adelanto del gameplay de GTA VI ¿Es real y oficial? (Comedy Central / Rockstar Games)

De todos los adelantos de Rockstar Games a lo largo de estos meses sobre la esperada y postergada entrega de Grand Theft Auto VI, recientemente surgió un avance en el lugar menos esperado. Se trata de la serie South Park, donde un episodio nuevo de la irreverente serie creada por Trey Parker y Matt Stone sirvió como escaparate para mostrar una escena inédita, incluida a propósito con el peculiar humor que caracteriza a la animación para adultos.

¿“South Park” muestra un nuevo adelanto de “GTA VI”?

En su más reciente episodio, titulado “Guinea Pig On a Stick” y emitido en Estados Unidos, la serie presentó aproximadamente 20 segundos de metraje de la sexta entrega de GTA. En la escena hace su aparición una mujer frente a varios personajes de South Park, a quienes les demuestra los avances en gráficos y técnicas completamente nuevas dentro del juego.

En la pantalla del televisor se observa la playa de Vice City con una multitud de personajes disfrutando del sol veraniego, sirviendo como ejemplo de qué tan real puede ser la interacción en el mundo abierto de Leonida.

Entre las demostraciones elegidas, destacaron una muy particular: un perro haciendo sus necesidades en la playa. En el segmento se aprecia que el dueño recoge el excremento de su mascota y Jason, uno de los protagonistas de esta entrega, utiliza el desecho como un arma improvisada arrojándola a un NPC.

Como se había mencionado previamente sobre las emociones más realista de los NPC, este reacciona de forma bastante hostil. El personaje no solo avienta el desecho, sino que también golpea al sujeto con la bolsa en la cara, provocando que el excremento se esparza, convirtiendo esta exhibición en una demostración bastante extraña dentro del juego.

Full scene (uncut) from the latest South America (Park) episode with GTA VI gameplay. 💩🌴😎 https://t.co/mB1tWWGw1h — KaWouter (@Ka_Wouter) October 29, 2026

¿Es real esta mecánica mostrada en la serie?

Al conocer a fondo el programa, resulta casi imposible tomarlo en serio debido al uso constante de humor ácido y parodias sobre temas de actualidad. Por ello, entre los espectadores surgió la duda sobre si se trataba de un fragmento verdadero o simplemente de una parodia aprovechando la expectativa previa al estreno de GTA VI.

Sin embargo, los créditos finales del episodio confirmaron que la demostración es completamente real. Al término del capítulo se incluye un agradecimiento específico a Rockstar Games por brindar dicho adelanto exclusivo para la serie.

Parece que Rockstar está aprovechando cualquier espacio para mostrar los avances de la entrega, como sus técnicas, motor gráfico y física, apostando con todo en su campaña de promoción.

¿Cuál es el dato curioso entre “South Park” y Rockstar Games?

Como un dato curioso adicional, la persona que prestó su voz a la mujer encargada de demostrar la función en el adelanto del juego es Tish Hicks, actriz de doblaje que fue la narradora del tráiler de presentación del gameplay de GTA V.