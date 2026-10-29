Muere Patrick Stewart: ¿Qué es la demencia por cuerpos de Lewy? La enfermedad que padecía el actor

British actor Sir Patrick Stewart dies at 86 PALM SPRINGS (United States), 29/10/2026.- (FILE) - British actor Patrick Stewart arrives for the Palm Springs International Film Festival Gala in Palm Springs, California, USA, 03 January 2015 (reissued 29 October 2026). Acclaimed stage veteran and global screen icon Patrick Stewart died at his home in Los Angeles at the age of 86 on 28 October 2026, his family announced on 29 October 2026. (Cine) EFE/EPA/PAUL BUCK (PAUL BUCK/EFE)

El actor británico Patrick Stewart, reconocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, murió a los 86 años, de acuerdo con un comunicado difundido por su familia en sus redes sociales oficiales.

En el mensaje se informó que el actor falleció tras una breve lucha contra el Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento, el movimiento y el comportamiento, y que suele confundirse con el Alzheimer y el Parkinson.

¿Qué es la demencia por cuerpos de Lewy?

La demencia por cuerpos de Lewy (DCL) es un trastorno neurodegenerativo progresivo causado por la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína dentro de las neuronas.

Estos depósitos, conocidos como cuerpos de Lewy, alteran el funcionamiento del cerebro y provocan un deterioro de las capacidades cognitivas y motoras.

Es considerada la segunda causa más frecuente de demencia degenerativa, solo por detrás del Alzheimer.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la demencia por cuerpos de Lewy suele manifestarse con alucinaciones visuales recurrentes, cambios marcados en la atención y el estado de alerta, problemas de memoria y razonamiento, así como síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, entre ellos rigidez muscular, lentitud de movimientos y temblores.

La institución médica también señala que los trastornos del sueño REM son frecuentes y, en muchos casos, pueden aparecer antes que el deterioro cognitivo.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden variar entre pacientes, aunque los más frecuentes son:

Alucinaciones visuales.

Fluctuaciones en la atención y el estado de alerta.

Pérdida de memoria y dificultades para razonar.

Rigidez muscular, lentitud de movimientos y temblores.

Trastornos del sueño REM.

Problemas de equilibrio y caídas.

Cambios de conducta, ansiedad y depresión.

¿En qué se diferencia del Alzheimer y tiene cura?

Aunque ambas enfermedades producen deterioro cognitivo, presentan diferencias importantes.

En el Alzheimer, la pérdida de memoria suele ser el primer síntoma, mientras que, en la demencia por cuerpos de Lewy, las alucinaciones visuales, las alteraciones del sueño y los síntomas similares al Parkinson pueden aparecer desde las primeras etapas de la enfermedad.

La demencia por cuerpos de Lewy no tiene cura... sin embargo, existen tratamientos para controlar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante medicamentos, rehabilitación y atención multidisciplinaria.

La Mayo Clinic señala que muchas personas con demencia por cuerpos de Lewy también presentan cambios cerebrales característicos del Alzheimer, como placas y ovillos de proteínas.

Además, estima que alrededor de la mitad de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy tienen enfermedad de Alzheimer de forma simultánea, lo que explica por qué ambas afecciones comparten síntomas como la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo

La familia de Patrick Stewart pidió que,en lugar de enviar flores, quienes deseen rendir homenaje al actor realicen donaciones al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund, dedicado a la investigación del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, o a los programas de apoyo para cuidadores de la Alzheimer’s Foundation of America, organizaciones enfocadas en impulsar la investigación y brindar acompañamiento a pacientes y sus familias._Con información de EFE y la Mayo Clinic.