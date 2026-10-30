Así fue el Halloween de Belinda... y la molestia que provocó a la cantante, según el debate en redes sociales

Beliween 2026 causa polémica Liberan primeras imágenes del icónico ‘Beliween’, evento que la cantante mexicana celebra cada octubre.

Después de semanas de misteriosas señales alienígenas, reportadas por el mismísimo Jaime Maussan, el contacto pronosticado con un ser del espacio exterior se dio finalmente esta semana en el Beliween, la icónica fiesta de disfraces que Belinda ha organizado en los últimos años para reunir a diversas celebridades e influencers bajo una temática seleccionada cada Halloween.

La edición de este 2026 tuvo por tema “seres de distintas galaxias”, un tópico que ya se había especulado tras las pistas que la cantante mexicana difundió semanas antes del gran evento. Sin embargo, pese a los esfuerzos de Belinda por crear una fiesta única en la que resaltara la temática alienígena, sus invitados... no cooperaron mucho, lo que generó una reacción negativa en redes sociales por parte de internautas que señalaron la falta de creatividad.

Beliween 2026: ¿de qué se disfrazó Belinda en su fiesta de disfraces?

La popular fiesta de Hallowen que Belinda ha planeado en los últimos años, evento bautizado como Beliween y cuya relevancia se encuentra en la prestigiosa lista de invitados que incluye artistas nacionales e internacionales de televisión o cine, así como influencers destacados, se llevó a cabo la noche del miércoles 28 de noviembre y las primeras imágenes del terrorífico evento ya han comenzado a circular en redes sociales.

En la cima de los mejores disfraces del Beliween 2026 se encuentra, por supuesto, la propia anfitriona, quien volvió a sorprender tras su disfraz inspirado en Gremlins 2 durante la edición de 2025. Esta ocasión, Belinda tomó la piel de un xenomorfo de Alien, la criatura del clásico de ciencia ficción estrenado en 1979.

Siguiendo la temática anunciada tiempo antes del evento, varias celebridades asistieron al evento caracterizadas de distintas especies alienígenas de la cultura popular, tales como los marcianos de Toy Story, la icónica Nébula de Guardianes de la Galaxia y otras criaturas típicas de las películas más representativas del género.

Polémica en el Beliween 2026: ¿por qué están “funando” a los invitados de Belinda?

Ante las primeras imágenes relevadas de la celebración, usuarios y usuarias de redes sociales no tardaron en notar un patrón entre las personas invitadas: la gran mayoría pareció “no entender” la temática de esta edición, ya que los disfraces consistían en personajes completamente alejados del tópico y, en algunos casos, sólo eran “orejas y maquillaje”, lo que generó un rechazo inmediato del público.

“¿Avisas a última hora princesa? ¿O por qué decepcionan con su disfraz tus invitados?”, fue una de las opiniones expresadas en la última publicación de la cantante que, en lugar de provocar el entusiasmo, se convirtió en una bandeja de mensajes en la que los y las internautas expresaron su desencanto con las personas asistentes.

@belindapop Urge que cambies a la persona que se encarga de mandar las invitaciones a los artistas e influencers que invitan al #Beliween No puede ser posible que no le pongan empeño a sus disfraces y ni si quiera se tomen el tiempo de ver bien el video invitación — Rey David 👑 (@kchon_kchiz) October 30, 2026

La discusión se expandió fuera de Instagram, ya que el público no tardó en expresar su desacuerdo en X, donde señalaron que incluso el “Chivasween” fue más creativo, destacando principalemente a Roberto ‘Piojo’ Alvarado por su disfraz de La Chilindrina.

“Qué oso con todos los que fueron al Beliween con sus disfraces baratos. Wey, los están invitando a un evento exclusivo wtf, mis Godínez en el concurso de disfraces en la oficina le echan más ganas”, expresaron al ver disfraces como Gojo Satoru, Odiseo y otras personalidades llamativas que no encajaban con la temática principal.