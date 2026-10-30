La Superluna del Castor: ¿cuándo y cómo ver la luna llena más brillante del 2026?

Luna llena de noviembre 2026 Los eventos astronómicos seguirán sorprendiendo en la última recta del año con la Superluna del Castor en noviembre. (Cuartoscuro)

Tras una racha de eventos astronómicos de gran relevancia como la Luna llena de Cosecha —altamente popular en China—, las Dracónidas y la reciente Luna llena del Cazador durante este otoño, la recta final del 2026 todavía tiene más eventos astronómicos por ofrecer.

Uno de ellos es la luna llena de noviembre, cuya coincidencia con el perigeo, es decir, el punto de la órbita del satélite lunar más cercano a la Tierra, la convierte en la luna “más brillante” del año. Debido a esto y a creencias antiguas de pueblor originarios de Norteamérica, recibió el nombre de Superluna del Castor.

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Superluna del Castor en México: ¿cuándo y a qué hora ver la luna llena más brillante del año?

La Superluna del Castor podrá observarse en México el martes 24 de noviembre de 2026, según lo indican los calendarios astronómicos del año; a su vez, la información especifica que el satélite alcanzará su fase llena a las 08:53 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, dicho horario no será necesariamente el mejor momento para contemplarla, ya que la Luna no será visible en el cielo de la mañana en Ciudad de México, por lo que especialistas recomiendan mantenerse alerta durante la tarde y noche del 24 de noviembre, cuando el satélite tenga su salida a las 18:02 horas.

Otra de las alternativas es apreciarla la Superluna del Castor desde la noche del lunes 23 de noviembre, ya que su iluminación estará prácticamente completa antes de que su apariencia cambie ligeramente conforme avance su fase lunar.

La luna llena de noviembre es considerada una “superluna” debido a que estará cerca de su perigeo, es decir, el punto de su órbita en el que se encuentra más próximo a la Tierra y que le otorga la apariencia de lucir más grande y brillante que una Luna llena promedio.

¿Cómo ver la Superluna del Castor 2026 desde CDMX?

La duración visible de este fenómeno astronómico también estará sujeta a variables como la obstrucción de edificios altos, cielo nublado, lluvia o la contaminación lumínica, especialmente presente en ciudades.

En caso de que logres esquivar elementos como los mencionados durante la manifestación de la Superluna del Castor este 2026, podrás observarla con facilidad a simple vista. Sin embargo, para aumentar la definición de algunas zonas oscuras o cráteres de la superficie lunar, especialistas recomiendan el uso de binoculares o telescopio.

Superluna del Castor: ¿de dónde y por qué recibe este nombre?

El nombre de la Luna llena del Castor tiene su origen en las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, particularmente en las denominaciones lunares asociadas con los cambios de estación y las actividades de la naturaleza.

Según The Old Farmer’s Almanac, publicación periódica anual que incluye datos astronómicos, la Luna llena de noviembre recibió ente nombre porque coincidía con la época del año en que los castores comenzaban a refugiarse en sus madrigueras y construcciones para protegerse del río, después de almacenar suficiente alimento para sobrevivir el invierno.

Con el paso del tiempo, estas denominaciones se incorporaron a los calendarios populares y astronómicos, dando por resultado nombres tradicionales como la Superluna del Castor, Luna de la Cosecha y Luna del Cazador.