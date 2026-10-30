Exatlón Mexico 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 30 de octubre? (Exatlón México)

Esta noche los atletas de Exatlón México se enfrentarán por última vez previo al Duelo de Eliminación; durante las competencias de esta noche, los equipos llevarán al límite sus habilidades para salvar a sus compañeros. Además, los Azules estarán buscando su primera victoria de la semana.

Aquí te contamos quién gana el duelo por La Supervivencia de este viernes 30 de octubre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

Debido a cómo se ha desempeñado el equipo escarlata desde principios de este mes, nuevamente los Rojos se perfilan como los ganadores de la batalla por La Supervivencia I, aunque se espera que los Azules se lleven La Supervivencia II.

Esta ha sido una semana muy difícil para el equipo Zafiro, puesto que no han logrado conseguir ninguna victoria, salvo las dos medallas disputadas; por lo que esta noche buscarán ganar al menos un duelo.

Mientras que el equipo Rojo no quiere perder el ritmo e intentará coronarse como los ganadores absolutos de la semana 10 en Exatlón México, además buscan que los Azules vuelvan a perder un integrante en el Duelo de Eliminación.

Por otro lado, los conflictos internos en el equipo Azul parecen afectar cada vez más su desempeño dentro de la competencia, hasta el punto de que Alexis podría estar jugando solo para él. Además, el primer confirmado para el Duelo de Eliminación es Leo, por lo que sería su primera vez estando en riesgo de ser eliminado.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 30 de octubre?

Las batallas por La Supervivencia de este viernes 30 de octubre se podrán observar en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión por televisión abierta es a través del canal Azteca UNO; además, también se podrá observar el programa en la página web de TV Azteca.

A su vez, los seguidores del reality podrán disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.