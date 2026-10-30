Catrina gigante del Zócalo: ¿quién la hizo y hasta cuándo estará?

Catrina gigante rompe Récord Guinness La monumental escultura sorprendió a la Ciudad de México y se ha convertido en una sensación que vale la pena visitar. (GobCDMX)

¿La Catrina gigante del Zócalo en la Ofrenda Monumental por el Día de Muertos 2026 surgió como un triste recordatorio de que la humanidad vive con miedo a los Titanes...? No, no realmente, la vida no es como un anime, así que existe una explicación de su origen mucho menos trágica que la realidad que habitan los personajes de Attack on Titan.

A partir de esta última semana de octubre, los eventos más representativos del Día de Muertos en la Ciudad de México han comenzado, teniendo por inicio la tradicional serie de actividades en San Andrés Mixquic y la apertura de la Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino, cuya Catrina gigante saltó de inmediato al estrellato en redes sociales y récords mundiales.

¿Quién hizo la Catrina gigante del Zócalo? Este fue el proceso de construcción que se llevó a cabo

La edición 2026 de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el corazón de la Ciudad de México ha ofrecido una de las atracciones más impresionantes: la Catrina gigante, cuya altura supera los 32 metros y se ha consolidado como la Catrina más alta del mundo.

Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta monumental escultura de Día de Muertos...? Su creación se llevó a cabo por el Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección de Carlos Camilo Báez. En un inicio, el Gobierno de México había solicitado una figura de 30 metros, mas el equipo creativo propuso ampliar sus dimensiones a 32 metros para superar con mayor margen el récord anterior impuesto por la Catrina de Puerto Vallarta, Jalisco, cuya medida fue de 28 metros.

🏆 ¡Es oficial: la #CapitalDeLaTransformación rompe un nuevo récord mundial! 💀🏵️ La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, anunció que obtuvimos el GUINNESS WORLD RECORDS ™️ por la Catrina más alta del mundo en la Ofrenda Monumental del Zócalo 2026. 📜✨ ​🕯️ Un logro histórico que llena de orgullo a nuestra capital y celebra la memoria de nuestras raíces. 🧡 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 30, 2026

Su construcción representó un importante desafío de ingeniería y producción artística, ya que se utilizaron entre 21 y 22 toneladas de acero para sostener la monumental figura. A su vez, la estructura requirió alrededor de 70 toneladas de lastre de concreto con el propósito de garantizar su estabilidad ante las condiciones del viento y posibles movimientos sísmicos.

Por otra parte, el cuerpo fue elaborado con fibra de vidrio translúcida y resistente al agua, mientras que algunos de sus elementos incorporan iluminación LED para hacer que los huesos brillen durante la noche. En cuanto al vestuario de terciopelo morado con bordado artesanal, se utilizó entre 3 mil y 3 mil 500 metros lineales de tela para su confección.

En el proyecto participaron artistas, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores, mientras que el montaje requirió el apoyo de maquinaria especializada y trabajo coordinado para la colocación de cada sección de la gigantesca escultura.

Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026: ¿hasta cuándo podrás visitar a la Catrina gigante del Zócalo?

La ofrenda fue inaugurada el jueves 29 de octubre y permanecerá disponible para el público hasta el lunes 2 de noviembre de 2026, ¡así que toma nota! Tendrás un fin de semana completo para asistir al Zócalo capitalino y conocer a la Catrina gigante, tomarte fotografías y recorrer su impresionante instalación.

El acceso a la Ofrenda Monumental 2026 es gratuito y, al tratarse de una escultura al aire libre, puede visitarse durante las 24 horas del día hasta el lunes.

Otros de los principales atractivos de esta tradicional exposición de Día de Muertos, son:

Alrededor de 100 mil plantas de cempasúchil , flores que fueron adquiridas a productores del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, principalmente de Xochimilco.

, flores que fueron adquiridas a productores del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, principalmente de Xochimilco. Ajolotes monumentales .

. Arte popular mexicano .

. Iluminación monumental, ya que los edificios que rodean la Plaza de la Constitución lucen decoraciones especiales con figuras de catrinas, velas, calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y colibríes.

En caso de que asistir a la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo esté en tus planes este fin de semana, recuerda que habrá una importante afluencia de visitantes, por lo que debes anticipar tu trayecto y considerar medidas de precaución si te acompañan niños o niñas.