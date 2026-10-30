Las 5 mejores películas de terror del 2026: ¿cuáles son y dónde puedes verlas?

Películas de terror del 2026 Despídete de la Spooky Season con las películas de terror mejor calificadas del año.

En caso de que no hayas logrado completar el Reto Halloween de 31 películas de terror, ya sea porque la vida adulta subió de nivel o el exceso de clases o chamba no te lo permitió, ¡no te preocupes!

Aquí te presentamos un método de emergencia para que no dejes pasar estos últimos días de octubre sin sentir el espíritu spooky de la temporada, especialmente con las películas de terror mejor calificadas del año hasta el momento; ¡toma nota e inspiración antes de ir a tu fiesta de Halloween!

Las 5 mejores películas de terror del 2026: resumen y dónde ver en México

No hay Halloween sin películas de terror, pero a diferencia de la lista común que suele incluir, las todavía imperdibles —por algo son clásicos— pero tradicionales, Scream, El Exorcista, Masacre en Texas o Hereditary, aquí te contaremos cuáles han sido los filmes de terror que sacudieron el 2026 tanto en taquilla como en la crítica internacional.

Leviticus: Ritual de sangre

Dos adolescentes de un pequeño pueblo rural se encuentran atrapados en una pesadilla cuando una violenta entidad sobrenatural comienza a atormentarlos. Sin embargo, lo más perturbador de este demonio es que cambia de forma para convertirse en lo que los jóvenes más desean: el uno al otro.

Este filme dirigido por Adrian Chiarella destacó por su atmósfera opersiva y enfoque en el terror psicológico, una mezcla de romance juvenil con metáforas oscuras que puedes ver en Filmelier Plus (Amazon Channels), o con costo adicional a través de Apple TV y Prime Video.

Obsesión

La genialidad de terror del 2026 dirigida por Curry Barker narra el conflicto de Bear tras utilizar un místico “sauce de los deseos” para lograr que su amiga Nikki se enamore de él. Sin embargo, el hechizo se distorsiona al punto de una obsesión paranormal que convierte la fantasía del protagonista en una pesadilla.

Consolidada como una de las películas más taquilleras del año, Obsesión está disponible con costo adicional en las plataformas Apple TV y Prime Video, e incluso YouTube desde los $55 pesos mexicanos.

Resident Evil: Noche Cero

Otra de las mayores revelaciones del año, fue la adaptación Zach Cregger del popular videojuego Resident Evil, filme que funciona como un reinicio total de la saga centrado en la supervivencia pura.

La película se centra en Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en Raccoon City durante la fatídica noche en la que se desata el virus y la población muta salvajemente.

Tras dominar la taquilla durante su tiempo en cartelera, Resident Evil: Noche Cero ya está incluida en la suscripción de Amazon Prime Video.

Exterminio: El Templo de Huesos

Décadas después de la plaga inicial en el Reino Unido, un grupo de sobrevivientes cae en las garras de un violento culto religioso surgido de las ruinas que resulta ser mucho más peligroso que los propios infectados.

La secuela directa de Exterminio (28 Years Later) de 2025, dirigida por Nia DaCosta, recibió elogios por expandir el universo de la saga con una mirada cruda y política, un thriller viscerla sobre el colapso moral de la sociedad que puedes hallar con suscripción a HBO Max y Netflix.

Noche de Bodas 2

Bajo la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, Grace cae nuevamente en el siniestro juego de la dinastía Le Domas que revela una regla oculta: doble o nada. Ahora, junto a su hermana menor, tendrá que sobrevivir a una nueva cacería sangrienta contra dinastías ocultistas rivales.

A pesar de que la opinión de la crítica estuvo dividida durante el estreno de esta película, varios críticos destacaron su trama caótica y “menos contenida” que su primera parte, convirtiéndola en un festín de comedia negra y gore que vale la pena ver.

En México, Noche de Bodas 2 está incluida en la suscripción de Disney+, aunque también puede hallarse en formato de renta/compra de Google Play Películas.