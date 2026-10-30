Krispy Kreme: Regresa la Dona Katrina para celebrar el Día de Muertos, ¿Cuándo estará disponible?

Dona Katrina Los amantes del antojo podrán disfrutar nuevamente de este clásico que captura la esencia y la nostalgia de la temporada. (Krispy )

En este Día de Muertos, Krispy Kreme rinde homenaje a una de las tradiciones más queridas del país trayendo de vuelta a sus vitrinas una de las creaciones más esperadas por los mexicanos: la Dona Katrina.

¿Cuándo estará disponible la Dona Catrina de Krispy Kreme?

Del 01 de octubre al 3 de noviembre, los amantes del antojo podrán disfrutar nuevamente de este clásico que captura la esencia y la nostalgia de la temporada.

La gran protagonista de esta edición limitada reúne lo mejor de nuestras tradiciones:

La Dona Katrina está elaborada con el delicioso y característico sabor a pan de muerto tradicional, con un cremoso relleno de chocolate Carlos V y decorada con el icónico diseño de la tradicional Catrina mexicana.

Dona Katrina busca enaltecer la memoria y el color de las ofendas

Con este regreso, Krispy Kreme busca enaltecer la memoria, el color y el sabor de las ofrendas, convirtiéndose en el acompañante perfecto para compartir en familia y recordar a quienes ya no están.

“El Día de Muertos es una festividad profunda que nos conecta de una manera única con nuestras raíces y seres queridos. En Krispy Kreme nos llena de orgullo traer de vuelta a la Dona Katrina, una propuesta que celebra el orgullo de nuestras tradiciones y conecta directo con el corazón de nuestros Krispy Lovers”, compartió Guadalupe Name, CMO de Krispy Kreme México.

La Dona Katrina estará disponible en todas las tiendas Krispy Kreme de la República Mexicana, así como a través de aplicaciones de delivery.