Resultados del Sorteo Superior 2902: números ganadores y premio acumulado hoy 30 de octubre (Lotería Nacional/Pexels)

Los resultados correspondientes al Sorteo Superior 2902, de la Lotería Nacional de México, estarán acompañados de las Niñas y Niños Gritones; conoce los resultados del sorteo de este viernes 30 de octubre de 2026.

En esta edición, los boletos conmemorativos estuvieron plasmados con la figura de San Judas Tadeo, quien forma parte importante de la cultura y religión en todo el país.

¿Cuáles son los números ganadores del Sortero Superior 2902?

Estos son los números ganadores del Sorteo Superior 2902, hoy viernes 30 de octubre:

Sorteo Superior 2902: hoy viernes 30 de octubre (Lotería Nacional)

Los resultados se anuncian todos los viernes a las 20:00 horas.

Premio acumulado del Sorteo Superior 2902

Al PREMIO MAYOR, se le otorgarán 17 millones de pesos en dos series.

Al Premio por serie, se le otorgará 8.5 millones de pesos.

Este monto puede retirar en las oficinas centrales o sucursales de la Lotería Nacional, en Ciudad de México.

¿Dónde se anuncian los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional?

Los resultados se anuncian todos lo viernes a las 20:00 horas; el evento se celebra en el Teatro de la Lotería Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. También puedes consultar los resultados en la transmisión en vivo en su canal de YouTube, Lotería Nacional · Sorteos Tradicionales.

Igualmente, puedes consultar los resultados en los canales oficiales de la Lotería Nacional.

¿Cómo se juega el Sorteo Superior?

Para participar en el Sorteo Superior de la Lotería Nacional de México, deberás adquirir uno o más de los cachitos o series de números que val del 00001 al 60,000.

¿Cuánto cuesta el cachito de la Lotería Nacional?

Cada billete tiene un precio individual de $40 pesos; también puedes adquirirlo por 1 series (20 cachitos), en $800 pesos y; por 2 series (40 cachitos), en $1,600 pesos.

Puedes adquirirlos de forma física con billeteros y expendios oficiales de la Lotería Nacional o; de manera virtual en su aplicación móvil, plataformas autorizadas o su página oficial.