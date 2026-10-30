Números ganadores del Chispazo Clásico 12344: resultados del sorteo hoy viernes 30 de octubre (Pexels)

Este viernes 30 de octubre se anunciaron los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12344. Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo de la Lotería Nacional.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12344?

La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12344 de este viernes 30 de octubre es la siguiente:

06 15 20 27 28

Premio acumulado del Chispazo Clásico 12344

El premio acumulado para el sorteo 12344, tuvo un total de 51,725 personas ganadoras con un premio a repartir de $1,388,641.74 pesos.

El primer lugar con 5 números acertados tiene un premio individual de $0 pesos y un total de 0 ganadores.

con 5 números acertados tiene un premio individual de $0 pesos y un total de 0 ganadores. El segundo lugar con 4 números acertados tiene un premio individual de $2,576.32 pesos y un total de 237 ganadores.

con 4 números acertados tiene un premio individual de $2,576.32 pesos y un total de 237 ganadores. El tercer lugar con 3 números acertados tiene un premio individual de $51.90 pesos y un total de 6,281 ganadores.

con 3 números acertados tiene un premio individual de $51.90 pesos y un total de 6,281 ganadores. El cuarto lugar con 2 números acertados tiene un premio individual de $10 pesos y un total de 45,207 ganadores.

Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio. El premio podrá recogerse en distintos lugares de acuerdo al monto ganado:

Hasta $9,999.99 pesos . En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado.

. En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado. A partir de $3,000 pesos. En sucursales bancarias autorizadas como Santander, BBVA y Scotiabank.

También puedes retiras los precios en las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, aplica para cualquier monto ganado.

¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?

Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:00 horas. No hay una cantidad mínima para el premio ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.

Los resultados pueden ser consultados a través de:

Página web oficial.

Redes sociales y transmisión en vivo.

Puntos de venta de agentes autorizados.

¿Cómo jugar el Chispazo Clásico?

Para participar en el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.

La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.