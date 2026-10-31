Números ganadores del Chispazo Clásico 12346 Resultados del sorteo hoy sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre han anunciado los resultados del Chispazo Clásico 12346 y aquí te contamos cuáles fueron los números afortunados que ganaron el día de hoy. Para ganar este sorteo, los números del boleto o constancia del participante deberán coincidir con al menos dos números de los sorteados en la urna. Mientras más números coincidan, mayor será el premio.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12346?

La combinación ganadora del Chispazo de las Tres de este sábado 31 de octubre es:

XX-XX-XX-XX-XX

¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Cómo saber si ganaste el Chispazo Clásico y qué hacer?

El Chispazo Clásico se realiza dos veces al día y la combinación ganadora se anuncia a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como su página web y las redes sociales. A su vez, también se puede solicitar al agente autorizado más cercano la información sobre los números ganadores del sorteo en el que participaste.

Mientras que, si resultaste ganador, contarás con 60 días naturales para cobrar el premio a partir del día posterior a la celebración del sorteo. El premio se puede reclamar en las oficinas de la Lotería Nacional, cuya ubicación es Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.

¿Cuáles son los niveles de premiación del Chispazo Clásico?

El Chispazo no tiene una bolsa mínima garantizada, debido a que su premiación depende de las ventas que se acumulen en cada sorteo. Hay cuatro categorías en la premiación: