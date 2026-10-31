Resultados del Tris de la Lotería Nacional: Lista completa de ganadores HOY 31 de octubre de 2026

El día de hoy, sábado 31 de octubre, se llevarán a cabo de manera habitual los sorteos diarios del Tris y todos ellos prometen que cinco personas se podrían llevar un gran premio. Conoce cuáles son los números ganadores de hoy.

¿Cuáles son los números ganadores del Tris de este sábado 31 de octubre?

Estos son los números ganadores del sorteo del Tris de este sábado 31 de octubre:

Tris del mediodía: X-X-X-X-X

Tris de las Tres: X-X-X-X-X

Tris extra: X-X-X-X-X

Tris de las Siete: X-X-X-X-X

Tris Clásico: X-X-X-X-X

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Tris?

El día de hoy, los números ganadores de los cinco sorteos diarios del Tris serán anunciados en su horario habitual, el cual es el siguiente:

Tris del mediodía: A las 13:00 horas.

A las 13:00 horas. Tris de las Tres: A las 15:00 horas.

A las 15:00 horas. Tris extra: A las 17:00 horas.

A las 17:00 horas. Tris de las Siete: A las 19:00 horas.

A las 19:00 horas. Tris Clásico: A las 21:15 horas.

El Tris de la Lotería Nacional se juega los 365 días del año y se hacen 5 sorteos en distintos horarios.

¿Dónde revisar los números ganadores del Tris y cómo recoger el premio?

Los ganadores de los cinco sorteos diarios del Tris se anuncian a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como en su página web, así como en sus redes sociales. De resultar ganador, puedes solicitar a un agente autorizado que compruebe tu boleto.

Los ganadores cuentan con 60 días naturales desde el día posterior al sorteo para reclamar su premio. Por otro lado, los ganadores tendrán que acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.

A su vez, es necesario mencionar que para cobrar el premio es obligatorio presentar el boleto o la constancia de participación digital. Por otro lado, aquellos cuyo premio sea menor a $9,999.99 pesos podrán cobrarlo en agencias de venta directa o en expendios; mientras que los premios que van desde los $3,000 pesos se pueden retirar en los bancos de Santander y Scotiabank.