Números ganadores del Chispazo de las Tres 12345: resultados del sorteo hoy sábado 31 de octubre

Números ganadores del Chispazo de las Tres 12345 Resultados del sorteo de hoy sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre se han anunciado los resultados oficiales del Chispazo de las Tres 12345; aquí te contamos cuáles fueron los números ganadores de hoy. El Chispazo forma parte de la familia de sorteos electrónicos y es uno de los fáciles de ganar.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo de las Tres 12345?

La combinación ganadora del Chispazo de las Tres de este sábado 31 de octubre es:

xx-xx-xx-xx-xx

¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Cómo participar en el Chispazo y llenar el boleto?

Para participar en los sorteos del Chispazo solo hay que acudir al expendio más cercano y llenar el volante correspondiente. Cada persona solo puede jugar hasta cinco veces, por lo que, en caso de querer participar con una, dos, tres o cuatro combinaciones, hay que marcar ‘nulo’ en la casilla que no se utilice.

El boleto se puede llenar de dos maneras diferentes:

Eligiendo los propios números: Tú eliges tus números o combinaciones de la suerte .

Tú eliges tus números o combinaciones de la . Chispático: Aquí el sistema se encarga de elegir 5 números aleatorios para cada sorteo en el que participes.

¿Dónde revisar los números ganadores del Chispazo de las Tres y cómo recoger el premio?

Los ganadores del Chispazo de las tres de este sábado 31 de octubre se anunciarán a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como en su página web o sus redes sociales.

Asimismo, quienes resulten ganadores podrán recoger su premio en las oficinas de la Lotería Nacional, cuya ubicación es Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920, y tendrán solo 60 días naturales para reclamarlo.