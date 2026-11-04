¿Cómo puedes cuidar a tu perrito del gusano barrenador y otros parásitos? Esta es una solución

Perritos La identificación forma parte de la tenencia responsable, sobre todo para los perros que disfrutan salir, viajar y explorar. (Especial)

Para muchas familias, salir a caminar, visitar un parque, viajar o simplemente explorar nuevos lugares forma parte de la vida cotidiana junto a sus perros, pero también, esos amigos no están exentos del gusano barrenador o algunos otros parásitos.

¿El gusano barrenador también ataca a los perritos?

Cada salida también puede representar exposición a distintos riesgos. Ante este panorama, MSD Salud Animal invita a evolucionar la manera de cuidar a las mascotas: anticiparse a las amenazas, fortalecer su protección y contar con herramientas que permitan acompañarlas dentro y fuera de casa.

Uno de los riesgos que refleja esta evolución es el Gusano Barrenador. A casi dos años de la detección del primer caso en México, esta problemática ya alcanza a los animales de compañía.

De los 46 mil 188 casos registrados en México por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) del 20 de noviembre de 2024 al 4 de octubre de 2026, 11 mil 725 corresponden a perros, con presencia en al menos 30 entidades de la República.

“Hace dos años pocos relacionaban al Gusano Barrenador con el perro de casa. Hoy es parte de la realidad de muchas familias, y eso nos obliga a evolucionar junto con los médicos veterinarios”, afirmó Fabiano Hideto Ikejiri, Director General de MSD Salud Animal en México.

En este contexto, Bravecto Masticable, un antiparasitario externo utilizado por los médicos veterinarios para el control de pulgas, garrapatas y ácaros, cuenta ahora con una nueva indicación para el tratamiento y control de infestaciones por larvas de Gusano Barrenador en perros, la primera aprobada en México.

En el estudio clínico que respalda esta indicación, todas las larvas vivas evaluadas fueron eliminadas a las 24 horas del tratamiento.

“Los paseos contribuyen al bienestar de los perros al permitirles ejercitarse, explorar y compartir con sus familias; sin embargo, también pueden exponerlos a factores externos y a lesiones leves que no siempre son visibles. Contar con opciones de atención que ayuden a protegerlos y a cuidar su bienestar de forma continua es clave, siempre con el acompañamiento del Médico Veterinario, quien puede orientar sobre las medidas más adecuadas para cada caso”, explicó la Dra. Jacqueline Coyoli, Coordinadora Técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

¿Qué es Bravecto Geo ID?

La identificación forma parte de la tenencia responsable, sobre todo para los perros que disfrutan salir, viajar y explorar. Con esta idea, MSD Salud Animal desarrolló Bravecto Geo ID, una placa inteligente de 30 mm que se coloca en el collar y cuenta con un código QR único.

Si el perro se extravía durante un paseo o una emergencia, quien lo encuentre puede escanearla para consultar los datos de contacto y de salud registrados por sus tutores. En ese momento, la familia recibe por correo electrónico una alerta con la ubicación del escaneo.

“Así como evoluciona el cuidado de las mascotas, Bravecto también evoluciona. El Gusano Barrenador del Ganado se ha convertido en una problemática relevante para los perros en México y hoy existe una necesidad real de nuevas herramientas para hacerle frente. La nueva indicación de Bravecto Masticable es nuestra respuesta a esa necesidad. Pero evolucionar también significa cuidar de una manera más completa: queremos que nuestras mascotas estén protegidas y cerca de nosotros, y por eso contamos con Bravecto Geo ID”, señaló Camilo Arbeláez, Gerente de Marketing de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal México.

Para que los paseos sean una experiencia segura y parte de un cuidado responsable, MSD Salud Animal recomienda:

Antes de salir: mantener vigente la protección contra parásitos externos y verificar que el perro lleve collar e identificación con datos actualizados.

Al regresar: revisar la piel y el pelaje, así como limpiar de inmediato cualquier herida, incluso si parece menor.

Ante cualquier señal de alerta: acudir con el Médico Veterinario si una herida presenta secreción, mal olor o larvas, sin retirarlas ni medicar por cuenta propia.

Los riesgos que enfrentan las mascotas pueden cambiar, pero también puede evolucionar la manera de protegerlas.

Para MSD Salud Animal, eso significa anticiparse a los nuevos desafíos y trabajar junto con los médicos veterinarios en herramientas que van desde la prevención de parásitos hasta la identificación, para que las familias puedan acompañar a sus perros en cada paseo, viaje y experiencia con mayor tranquilidad.