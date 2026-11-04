Vadhir Derbez: defensa de denunciante podría concretar cita con Ernestina Godoy

Vadhir Derbez es acusado nuevamente de violación Foto: vía redes sociales

Una nueva denuncia ha puesto al actor mexicano Vadhir Derbez bajo el escrutinio público, ya que la tarde de este miércoles 4 de octubre se dio a conocer que otra presunta víctima interpuso una querella por el delito de violación. El despacho jurídico que representa a la agraviada dio a conocer la noticia mediante un comunicado oficial.

En dicho anuncio, también señaló que solicitará una reunión con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, con la finalidad de que el delito no quede impune y se lleve hasta las instancias pertinentes.

De acuerdo con lo que anunció el conglomerado Vega Mac Gregor Arellano, buscará que este caso se lleve con la mayor “objetividad, diligencia y perspectiva de género”, y que no se opaque ni se deseche el caso ante las posibles influencias que podría ejercer Derbez como figura pública.

¿Cuándo pedirán la cita con Ernestina Godoy por el caso Vadhir Derbez?

La representación legal de la denunciante convocó a medios de comunicación este jueves 5 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en la calle Doctor Velasco, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Durante el encuentro, los abogados presentarán la solicitud de reunión con Ernestina Godoy y explicarán el propósito de su petición. Posteriormente, atenderán preguntas de la prensa.

Hasta el momento, el comunicado no detalla el estado procesal de la carpeta de investigación, las diligencias realizadas ni si la reunión con la fiscal general ya fue acordada.

La representación legal de la denunciante convocó a medios de comunicación este jueves 5 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República Foto: Despacho Vega Mac Gregor Arellano

¿Quién es la modelo que acusa a Vadhir Derbez por violación?

El caso se hizo público en mayo de 2026, luego de que una modelo estadounidense de 19 años presentara una denuncia contra el actor ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Según la versión difundida sobre la carpeta de investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido durante la grabación de un videoclip musical en una locación de Coyoacán, donde la joven participaba junto con otras modelos.

La denunciante sostiene que, en determinado momento de la jornada, Derbez la habría llevado a un camerino y presuntamente habría realizado actos de índole sexual sin su consentimiento.

Estos señalamientos forman parte de una denuncia y deberán ser esclarecidos por las autoridades. La existencia de una acusación no significa que el actor haya sido declarado culpable.

Vadhir Derbez niega acusaciones y denuncia presunta extorsión

Desde que el caso trascendió públicamente, Vadhir Derbez ha rechazado categóricamente los señalamientos. En una entrevista con el programa De Primera Mano, el hijo de Eugenio Derbez aseguró que cuenta con grabaciones y testigos que, según su versión, demostrarían que los hechos denunciados no ocurrieron.

El actor también afirmó que durante la filmación estuvo acompañado por integrantes de su equipo y negó haber permanecido a solas con la denunciante.

Por su parte, su defensa sostiene que el caso estaría relacionado con un presunto intento de extorsión. Los abogados del cantante señalaron que recibieron mensajes en los que supuestamente se exigían 350 mil dólares para evitar consecuencias legales.

La representación de Derbez también informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), al considerar que podría existir un esquema de extorsión.