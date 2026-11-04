Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: ofertas del 4 de noviembre de 2026

Si el carrito del súper ya está pidiendo una tregua al bolsillo, este miércoles puede ser un buen momento para surtir la despensa. La Comer y Fresko tienen una nueva edición de su tradicional Miércoles de Plaza, con promociones en frutas, verduras y algunos productos de carnicería y pescadería.
La campaña corresponde al miércoles 4 de noviembre de 2026 y reúne opciones para quienes buscan comprar productos frescos sin que la cuenta final se dispare. Entre las promociones hay básicos para la cocina mexicana, desde jitomate y papa hasta aguacate, limón y cebolla.
La oferta puede variar dependiendo de la sucursal y de la disponibilidad de los productos, por lo que conviene revisar antes de llenar el carrito.
Frutas y verduras en oferta este miércoles
Frutas y verduras
- Zanahoria a $8.90 el kilo
- Piña Miel a $19.90 el kilo
- Aguacate Hass a $39.90 el kilo
- Pera de Anjou a $39.90 el kilo
- Cebolla blanca a $39.90 el kilo
- Toronja Sangría a $29.90 el kilo
- Papaya Maradol a $39.90 el kilo
- Calabaza Italiana a $39.90 el kilo
- Sandía roja a $19.50 el kilo
- Chayote sin espinas a $23.90 el kilo
- Lechuga Romana a $23.90 la pieza
- Pepino a $34.90 el kilo
- Nopales a $32.90 el kilo
- Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
- Plátano Macho a $42.90 el kilo
- Manzana Royal Gala a $49.90 el kilo
- Papa blanca a $45.90 el kilo
- Mandarina a $59.90 el kilo
- Uva blanca sin semilla a $98.50 el kilo
- Tomate verde sin cáscara a $49.90 el kilo
- Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo
- Brócoli a $49.90 el kilo
- Apio a $23.90 el kilo
- Guayaba a $49.90 el kilo
- Blueberry a $49.90 la pieza
- Chile Serrano a $39.90 el kilo
- Espinacas a $8.90 el manojo
- Fresa a $89.90 la pieza
- Plátano Tabasco a $21.90 el kilo
- Limón agrio sin semilla a $21.90 el kilo
Carnes, pescados y mariscos
- Filete de Pechuga de Pollo a $195.70 el kilo
- Molida de Res Sirloin 95/5 a $242.70 el kilo
- Filete de Salmón a $429.00 el kilo
- Camarón Pacotilla a $389.00 el kilo
Si vas a La Comer o Fresko este miércoles 9 de septiembre, vale la pena revisar los precios disponibles en tu sucursal y considerar qué productos necesitas antes de armar el carrito. Porque encontrar una promoción está bien; evitar que el supermercado termine convertido en una expedición de compras impulsivas está todavía mejor.