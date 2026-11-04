Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: ofertas del 4 de noviembre de 2026

Conoce las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para este 19 de agosto: precios realmente bajos en frutas y verduras

Si el carrito del súper ya está pidiendo una tregua al bolsillo, este miércoles puede ser un buen momento para surtir la despensa. La Comer y Fresko tienen una nueva edición de su tradicional Miércoles de Plaza, con promociones en frutas, verduras y algunos productos de carnicería y pescadería.

La campaña corresponde al miércoles 4 de noviembre de 2026 y reúne opciones para quienes buscan comprar productos frescos sin que la cuenta final se dispare. Entre las promociones hay básicos para la cocina mexicana, desde jitomate y papa hasta aguacate, limón y cebolla.

La oferta puede variar dependiendo de la sucursal y de la disponibilidad de los productos, por lo que conviene revisar antes de llenar el carrito.

Frutas y verduras en oferta este miércoles

Frutas y verduras

Zanahoria a $8.90 el kilo

Piña Miel a $19.90 el kilo

Aguacate Hass a $39.90 el kilo

Pera de Anjou a $39.90 el kilo

Cebolla blanca a $39.90 el kilo

Toronja Sangría a $29.90 el kilo

Papaya Maradol a $39.90 el kilo

Calabaza Italiana a $39.90 el kilo

Sandía roja a $19.50 el kilo

Chayote sin espinas a $23.90 el kilo

Lechuga Romana a $23.90 la pieza

Pepino a $34.90 el kilo

Nopales a $32.90 el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

Plátano Macho a $42.90 el kilo

Manzana Royal Gala a $49.90 el kilo

Papa blanca a $45.90 el kilo

Mandarina a $59.90 el kilo

Uva blanca sin semilla a $98.50 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $49.90 el kilo

Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo

Brócoli a $49.90 el kilo

Apio a $23.90 el kilo

Guayaba a $49.90 el kilo

Blueberry a $49.90 la pieza

Chile Serrano a $39.90 el kilo

Espinacas a $8.90 el manojo

Fresa a $89.90 la pieza

Plátano Tabasco a $21.90 el kilo

Limón agrio sin semilla a $21.90 el kilo

Carnes, pescados y mariscos

Filete de Pechuga de Pollo a $195.70 el kilo

Molida de Res Sirloin 95/5 a $242.70 el kilo

Filete de Salmón a $429.00 el kilo

Camarón Pacotilla a $389.00 el kilo

Si vas a La Comer o Fresko este miércoles 9 de septiembre, vale la pena revisar los precios disponibles en tu sucursal y considerar qué productos necesitas antes de armar el carrito. Porque encontrar una promoción está bien; evitar que el supermercado termine convertido en una expedición de compras impulsivas está todavía mejor.