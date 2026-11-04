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Miércoles de Plaza La Comer y Fresko este 4 de noviembre: consulta la lista de ofertas, precios de frutas, verduras, carnes y pescados

Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: ofertas del 4 de noviembre de 2026

Por Fernando Huacuz
Conoce las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para este 19 de agosto: precios realmente bajos en frutas y verduras
Conoce las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para este 19 de agosto: precios realmente bajos en frutas y verduras

Si el carrito del súper ya está pidiendo una tregua al bolsillo, este miércoles puede ser un buen momento para surtir la despensa. La Comer y Fresko tienen una nueva edición de su tradicional Miércoles de Plaza, con promociones en frutas, verduras y algunos productos de carnicería y pescadería.

La campaña corresponde al miércoles 4 de noviembre de 2026 y reúne opciones para quienes buscan comprar productos frescos sin que la cuenta final se dispare. Entre las promociones hay básicos para la cocina mexicana, desde jitomate y papa hasta aguacate, limón y cebolla.

La oferta puede variar dependiendo de la sucursal y de la disponibilidad de los productos, por lo que conviene revisar antes de llenar el carrito.

Frutas y verduras en oferta este miércoles

Frutas y verduras

  • Zanahoria a $8.90 el kilo
  • Piña Miel a $19.90 el kilo
  • Aguacate Hass a $39.90 el kilo
  • Pera de Anjou a $39.90 el kilo
  • Cebolla blanca a $39.90 el kilo
  • Toronja Sangría a $29.90 el kilo
  • Papaya Maradol a $39.90 el kilo
  • Calabaza Italiana a $39.90 el kilo
  • Sandía roja a $19.50 el kilo
  • Chayote sin espinas a $23.90 el kilo
  • Lechuga Romana a $23.90 la pieza
  • Pepino a $34.90 el kilo
  • Nopales a $32.90 el kilo
  • Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
  • Plátano Macho a $42.90 el kilo
  • Manzana Royal Gala a $49.90 el kilo
  • Papa blanca a $45.90 el kilo
  • Mandarina a $59.90 el kilo
  • Uva blanca sin semilla a $98.50 el kilo
  • Tomate verde sin cáscara a $49.90 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo
  • Brócoli a $49.90 el kilo
  • Apio a $23.90 el kilo
  • Guayaba a $49.90 el kilo
  • Blueberry a $49.90 la pieza
  • Chile Serrano a $39.90 el kilo
  • Espinacas a $8.90 el manojo
  • Fresa a $89.90 la pieza
  • Plátano Tabasco a $21.90 el kilo
  • Limón agrio sin semilla a $21.90 el kilo

Carnes, pescados y mariscos

  • Filete de Pechuga de Pollo a $195.70 el kilo
  • Molida de Res Sirloin 95/5 a $242.70 el kilo
  • Filete de Salmón a $429.00 el kilo
  • Camarón Pacotilla a $389.00 el kilo

Si vas a La Comer o Fresko este miércoles 9 de septiembre, vale la pena revisar los precios disponibles en tu sucursal y considerar qué productos necesitas antes de armar el carrito. Porque encontrar una promoción está bien; evitar que el supermercado termine convertido en una expedición de compras impulsivas está todavía mejor.

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