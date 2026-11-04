¿Qué problemas de salud tiene Gomita? Esto se sabe de su situación actual y por qué preocupa a sus fans (Cuartoscuro / Captura de pantalla)

La creadora de contenido Gomita ha preocupado a sus fans tras declarar que su estado de salud se encuentra grave.

La influencer habló del malestar que está presentando, expresando el cansancio que siente tras verse obligada a acudir al médico constantemente en lo que va del año, mostrándose en una situación que podría afectarle en sus compromisos profesionales.

¿Qué le está pasando a Gomita y qué síntomas presenta?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, difundió un video en sus plataformas digitales donde compartió con sus fans lo afectada que se encuentra tras verse obligada a visitar al doctor en múltiples ocasiones debido a varios síntomas que le han provocado una molestia constante durante estos últimos meses.

Entre los padecimientos que detalló, sufre de cuadros de vómito, un dolor punzante en el ojo, fiebres elevadas, malestares estomacales y episodios de ansiedad.

Esta acumulación de afecciones, según explicó, ha interrumpido de manera drástica su descanso.

Gomita admitió que no había querido hablar antes de su situación para no convertirse en blanco de burlas ni alarmar a sus seguidores sobre su estado actual.

¿Por qué ha sido un año de peligro para la salud de Gomita?

El último año ha representado una etapa sumamente difícil para la salud de la influencer. Cabe recordar que en febrero tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras presentar una hernia de Petersen y una severa obstrucción intestinal.

Ambas complicaciones derivaron del bypass gástrico al que se sometió hace cinco años, intervención que provocó que el tejido intestinal se estrangulara y quedara bloqueado.