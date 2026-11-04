Retrasan oficialmente God of War Laufrey: ¿Por qué postergaron su lanzamiento y cuál será la nueva fecha?

God of War Laufrey ¿Por qué postergaron su lanzamiento y cuál será la nueva fecha? (X: @SonySantaMonica)

God of War Laufrey no llegará a ser lanzado el 16 de febrero de 2027 como se había contemplado desde un principio. Santa Monica Studio lanzó un comunicado oficial para dar a conocer que la nueva entrega sufrirá un pequeño retraso de tres meses en su fecha de lanzamiento original.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de God of War Laufrey?

A través del comunicado difundido en sus plataformas digitales, el estudio comenzó agradeciendo la emoción y el respaldo de los fanáticos ante la nueva entrega de la franquicia, la cual narrará el viaje de Faye a través de Everywen. Sin embargo, aclaró que el título estará disponible de manera definitiva hasta el 20 de mayo de 2027.

¿Por qué se retrasó el lanzamiento del videojuego?

En la misiva, la empresa explicó que el juego requiere de retoques adicionales antes de salir al mercado para poder exprimir todo su potencial.

Asimismo, reiteraron su agradecimiento a la comunidad por la paciencia mostrada tras el anuncio y aseguraron que en las próximas semanas continuarán revelando más detalles sobre la producción.

An update regarding God of War Laufey's release date. https://t.co/qCw9O3dqtR — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) November 4, 2026

¿De qué tratará God of War Laufrey?

God of War Laufrey será protagonizado por Faye, la fallecida esposa de Kratos y madre de Atreus.

La historia se desarrollará en el inframundo, explorando un cruce directo entre dioses y criaturas de distintas mitologías en eventos que transcurren de forma paralela a los hechos de la saga principal.

El título mantendrá una perspectiva en tercera persona, apostando por un sistema de juego enfocado en la rapidez y la agilidad de combate.