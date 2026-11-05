Canciones de artistas mexicanos con más de un billón de reproducciones en Spotify: estos son los temas en la lista

Billions Club 2026 Spotify presenta a los miembros más nuevos del Club de los Mil Millones.

Spotify actualizó este jueves 5 de noviembre su destacado Billions Club, el cual incluye los temas que han alcanzado las mil millones de reproducciones en la plataforma a nivel internacional.

La edición de este octubre 2026 dio la bienvenida a nuevas y nuevos miembros, destacando para el público mexicano varias canciones de talento nacional que han consolidado su impacto atemporal en la industria musical global.

¿Cuáles fueron las canciones de artistas mexicanos y mexicanas en el Billions Club de Spotify?

La música en español continúa abriéndose paso en el terreno internacional y, a inicios de este noviembre, Spotify reveló las nuevas canciones que alcanzarón el billón de reproducciones en su plataforma.

Entre ellas, destacan algunas inolvidables de la música mexicana que han demostrado ser íconos atemporales en nuestra cultura popular, así como éxitos de la era moderna que expandieron la música latina en el extranjero.

These timeless tracks have just met Billion stream status 💿 Give it up for the newest members of the Billions Club. https://t.co/3eWR4Ema3C — Spotify (@Spotify) November 5, 2026

Los temas mexicanos incluidos en el Billions Club de Spotify, son:

Ahora te puedes marchar , Luis Miguel.

, Luis Miguel. Primera Cita , Carín León.

, Carín León. Qué voy a hacer con mi amor , Alejandro Fernández.

, Alejandro Fernández. La Bebe , Yng Lvcas con Peso Pluma.

, Yng Lvcas con Peso Pluma. Lady Gaga , Peso Pluma con Gabito Ballesteros.

, Peso Pluma con Gabito Ballesteros. El Azul , Junior H y Peso Pluma.

, Junior H y Peso Pluma. Qlona , Karol G y Peso Pluma.

, Karol G y Peso Pluma. Me dediqué a perderte , Alejandro Fernández.

, Alejandro Fernández. Hasta la raíz, Natalia Lafourcade.

¿Dónde puedo escuchar la playlist Billions Club de Spotify?

La prestigiosa lista de canciones con mil millones de reproducciones puede escucharse directamente en la plataforma, no obstante, el orden de los temas puede variar según recomendación del algoritmo que has alimentado en tu cuenta.

Es decir, aunque la lista de Billions Club en Spotify sea la misma para todos los usuarios y usuarias en cuanto al contenido de las canciones que han alcanzado el rango estipulado para ingresar al “club”, éstas se presentarán en distinto orden para cada persona de acuerdo a tus artistas preferidos o preferidas.

Sin embargo, la lista formada por Spotify contiene el mismo catálogo de canciones históricas y éxitos masivos que han alcanzado los mil millones de stream, integran artistas como Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, entre otros.