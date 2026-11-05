Trabajador de Red Baron detiene las donaciones recibidas tras broma viral: asegura temer por la privacidad de su familia

El empleado del supermercado Red Baron, Walter E. Zerod, decidió poner fin a las donaciones que recibió a través de una campaña viral de GoFundMe, luego de que su historia se difundiera en redes sociales.

El trabajador se volvió conocido tras protagonizar una incómoda situación provocada por un joven influencer, quien fingió robarle dinero mientras realizaba sus labores dentro del establecimiento.

¿Por qué Walter E. Zerod pidió detener las donaciones?

Para Walter, padre de cuatro hijos, la situación comenzó cuando un joven creador de contenido de Instagram realizó una broma que lo puso en una situación bastante incómoda frente a los usuarios de redes sociales.

Tras difundirse el video, varias personas conocieron las dificultades económicas que enfrentaba el trabajador, quien tenía que hacer frente a los pagos de la hipoteca de su casa y a las largas jornadas laborales que también limitaban el tiempo que podía pasar con su familia.

Ante esta situación, el usuario Luke Oakenshield decidió organizar una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para brindarle apoyo económico.

La iniciativa tuvo una respuesta considerable y logró reunir más de 787 mil dólares, gracias a las aportaciones de más de 22 mil donantes.

Sin embargo, este jueves 5 de noviembre, Walter anunció que pondría fin de manera definitiva a la recaudación de fondos y dejó claro que no realizaría más comentarios públicos sobre el tema.

Su decisión también responde a su intención de alejarse de la atención mediática y dedicar más tiempo a su familia.

¿Walter E. Zerod agradeció el apoyo recibido?

Aunque decidió poner fin a las donaciones, Walter reconoció que la experiencia de hacerse viral fue una especie de bendición y maldición al mismo tiempo.

No obstante, manifestó su agradecimiento por la solidaridad que recibió y aseguró que todavía le cuesta creer que su historia haya llegado a tantas personas.

También mencionó que durante los últimos días ha podido pasar más tiempo con su familia, algo que considera especialmente importante. Para él, la privacidad es fundamental, tanto en su vida personal como para sus seres queridos, por lo que ha decidido mantenerse alejado del ojo público y evitar convertirse nuevamente en el centro de atención de los medios de comunicación.

Walter E. Zerod invita a apoyar a otras personas

Con el cierre de las donaciones, Walter también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la solidaridad y animar a las personas a dirigir ese apoyo hacia quienes más lo necesitan.

El trabajador señaló que, después de conocer el alcance que puede tener una campaña de GoFundMe, considera importante que las personas también se organicen para ayudar a otras familias.

Entre sus propuestas mencionó la posibilidad de impulsar una recaudación de fondos en beneficio de la comunidad local o de alguna iglesia que brinde el apoyo a personas y familias en situación vulnerable, especialmente ante la próxima llegada de las fiestas navideñas.