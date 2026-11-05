Joy Huerta tiene su primer sold out sin Jesse y anuncia sus próximos conciertos “Queda mucha música para mucho tiempo” (Cuartoscuro)

Joy Huerta, entre lágrimas y agradecimientos, anunció oficialmente que ha logrado conseguir el sold out para su próximo show sin Jesse.

Tras el anuncio de Huerta en un nuevo capítulo de su trayectoria como solista ante la decisión de su hermano, Jesse Huerta, de mantenerse alejado del proyecto musical que compartían, dando por terminado el dueto de manera definitiva.

¿Sin entradas para el concierto de “Con quién se queda el reno”?

Con quién se queda el reno: The Christmas Edition es el primer evento que encabezará Huerta sin la compañía de su hermano.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, la cantante se mostró profundamente agradecida ante el respaldo de sus fanáticos en esta nueva etapa que atraviesa.

Entre lágrimas de felicidad, confirmó que el recinto del Auditorio Nacional no cuenta con más entradas disponibles, logrando un sold out completo.

Aunque Jesse mantendrá las presentaciones agendadas como dueto con Joy hasta el 5 de diciembre, dejará de forma definitiva que su hermana continúe las fechas posteriores en solitario a partir del próximo 6 de diciembre.

¿Joy Huerta anunció nuevas fechas para su gira?

En la misma publicación, Joy confirmó que extenderá sus presentaciones agregando más fechas tanto para México como para Estados Unidos.

Ante la respuesta positiva de sus seguidores, Huerta destacó dos fechas especiales en territorio nacional para el mes de diciembre: el 11 en Monterrey y el 12 en Guadalajara, integrándolas a las presentaciones que ya tiene programadas para 2027.