Converse x Wildwood 2026: así son los nuevos Chuck 70 inspirados en la película

Converse x Wildwood 2026 Foto: Converse

La colaboración entre Converse y LAIKA apuesta por convertir la imaginación cinematográfica en una propuesta de moda que también puede acompañar el día a día. Inspirada en el universo de Wildwood, la nueva colección Converse x Wildwood reinterpreta los clásicos Chuck 70 con materiales, texturas y detalles que remiten a los personajes de la película.

La colección toma como punto de partida a Prue McKeel y Curtis, dos protagonistas que se aventuran en un mundo misterioso donde la imaginación, el descubrimiento y el valor personal forman parte de la historia. Sus estilos y experiencias se trasladan a dos diseños que buscan ir más allá de una colaboración convencional entre una marca de calzado y una producción cinematográfica.

Converse x Wildwood 2026 Foto: Converse

Converse x Wildwood: así son los nuevos Chuck 70

El modelo Prue Chuck 70 está inspirado en la personalidad de una joven decidida que se adentra en un bosque misterioso para encontrar a su hermano menor. Su diseño combina lona y gamuza en tonos vino, agujetas contrastantes y pequeños adornos removibles en forma de hiedra, que evocan la vegetación del bosque.

También incorpora un forro acolchado inspirado en la chamarra verde del personaje, una suela translúcida con relieve de diamantes y gráficos relacionados con Wildwood. La combinación de materiales y accesorios busca reflejar la estética de la protagonista sin abandonar la silueta clásica de los Chuck 70.

Converse x Wildwood 2026 Foto: Converse

Converse x Wildwood 2026 Foto: Converse

Por otro lado, el Curtis Chuck 70 recupera el calzado que utiliza el personaje en la película. La propuesta mezcla lona y gamuza en tonalidades oscuras y grises, costuras reforzadas y agujetas naranja que destacan sobre el resto del diseño.

En el interior, el modelo incluye un forro de rayas rojas y blancas, una etiqueta personalizada con el nombre de Curtis y gráficos ocultos bajo la suela translúcida. Estos elementos funcionan como referencias al universo de la cinta y convierten cada par en una pieza con detalles que pueden descubrirse al observarlo de cerca.

Converse x Wildwood: precio, tallas y disponibilidad en México

La colección Converse x Wildwood estará disponible en México a partir del 3 de noviembre de 2026, con un precio de 2 mil 699 pesos por par.

De acuerdo con la información de lanzamiento, los modelos tendrán un rango de tallas nacionales del 22 al 10.5.

Además de los detalles inspirados en los personajes, ambos diseños incorporan amortiguación OrthoLite para ofrecer comodidad. La identidad de la colaboración también aparece en el parche del tobillo, la plantilla y la placa trasera del calzado.

Converse x Wildwood 2026 Foto: Converse

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LAIKA y Converse, la colaboración entre cine, creatividad y moda

La alianza reúne a Converse con LAIKA, estudio reconocido por sus producciones de animación stop-motion y por construir universos visuales a partir del trabajo artesanal y la atención al detalle.

En esta ocasión, la colaboración toma elementos de Wildwood para trasladarlos al mundo del calzado. Más que reproducir directamente a los personajes, la propuesta busca convertir sus vestuarios, historias y personalidad en referencias visuales que acompañen a quienes eligen los Chuck 70.

Con esta colección, Converse explora nuevamente la relación entre sneakers, entretenimiento y cultura pop, a través de diseños que combinan la silueta tradicional de la marca con una narrativa fantástica.

Converse x Wildwood 2026 Foto: Converse