¿Por qué Godzilla es diferente en las producciones de Japón y de Estados Unidos? Estas son las condiciones para usar al ‘Rey de los Monstruos’ en el cine

Las leyes de Godzilla El emblemático kaiju ha logrado mantener intacta su popularidad en el cine gracias a tres reglas de oro impuestas por la productora japonesa Toho.

Este 2026, el mayor representante del Monsterverse de la industria cinematográfica vuelve a la pantalla grande con Godzilla Minus Zero, la secuela directa de la aclamada película japonesa Godzilla Minus One (2023) que retomó el origen del popular kaiju al explorar el trauma, la ansiedad colectiva y el propósito de reconstrucción existente en Japón tras el término de la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, también reciente en las salas de cine internacional y celebrada entre el público fanático de las grandes bestias, Godzilla vs Kong (2024) de Hollywood puso sobre la mesa una interesante interrogante que ha perseguido al Rey de los Monstruos durante décadas de existencia: ¿cómo ha logrado mantener su popularidad pese a las diferencias entre su versión japonesa y su versión estadounidense?

La respuesta se encuentra en las reglas de oro que la productora Toho de Japón impone a los proyectos que pretendan hacer uso del popular kaiju en sus historias, con el proósito de mantener la continuidad del icónico reptil independientemente de si se trata de una producción japonesa o de Hollywood.

Las leyes intocables de Godzilla: estas son las condiciones que Toho impone para el uso del ‘Rey de los Monstruos’

Para cualquier fanático o fanática del kaiju más popular a nivel mundial, Godzilla no sólo es un reptil gigante que destruye ciudades, sino que también se ha consolidado como uno de las figuras más emblemáticas en la historia del cine después de 30 películas producidas por Toho y diversas adaptaciones realizadas por Hollywood.

Sin embargo, obtener el permiso de retratar al Rey de los Monstruos en la pantalla grande no significa tener libertad absoluta del personaje, ya que la compañía japonesa mantiene una serie de restricciones para proteger la identidad y esencia de Godzilla, asegurando así tanto su popularidad a nivel global como la longevidad de su imagen en la industria.

A través del comité conocido como la “Sala Godzilla”, establecido en 2016 después del estreno de Shin Godzilla longevidad, las personas integrantes tienen status de alto rango dentro de la productora y la supervisión de las representaciones adecuadas del monstruo en diferentes producciones están bajo su responsabilidad.

Godzilla no puede morir definitivamente

A pesar de que el kaiju pueda recibir heridas, enfrentarse a enemigos poderosos e incluso parecer derrotado durante una batalla, la existencia de Godzilla debe mantenerse como una constante dentro de la franquicia para permitir su retorno en futuras entregas, sin importar lo que suceda en producciones anteriores.

Godzilla no debe comportarse como un depredador convencional

Esta condición establece que el reptil gigante no puede alimentarse de seres humanos ni de otros animales como parte de sus instintos, con la intención de evitar que sea representado como una criatura salvaje que “actúa únicamente por hambre o necesidades”.

De acuerdo con la productora japonesa a cargo, la naturaleza del kaiju va mucho más allá de la de un monstruo común.

Godzilla no debe mostrar emociones ni convertirse en un personaje cómico

El llamado Rey de los Monstruos es considerado prácticamente una especie de dios, por lo que sus expresiones y reacciones deben manejarse cuidadosamente para evitar “humanizarlo demasiado”, según lo explicó el cineasta Adam Wingard durante la promoción de Godzilla vs Kong.

De esta manera, tanto las producciones japonesas como las estadounidenses deben hallar la manera de contar nuevas historias sin despojar a Godzilla de las características que lo convirtieron en un ícono mundial en la historia del cine desde su primera aparición en 1954.

¿Cuáles son las diferencias entre el Godzilla de Japón y el de Estados Unidos?

Las normas estrictas de Toho definen un campo inalterable para desarrollar al reptil gigante en las nuevas producciones cinematográficas, sin embargo, aún permiten libertades en el simbolismo y forma de presentar a Godzilla ante el público que los nuevos cineastas, sean de Japón o Estados Unidos, pueden aprovechar.

Tomando de referencia el nacimiento del kaiju como una representación de los temores que dejó la Segunda Guerra Mundial, particularmente las consecuencias de las armas nucleares, las producciones japonesas suelen darle un trasfondo más humano y político a sus historias. En películas como Godzilla Minus One, el reptil es una representación de las consecuencias de las acciones humanas, la devastación ambiental y la fuerza de la naturaleza.

En contraste, las adaptaciones estadounidenses suelen apostar por un espectáculo más enfocado en la acción, los efectos visuales y los enfrentamientos entre criaturas gigantes, consolidando las bases para el popular Monsterverse, donde Godzilla comparte protagonismo con personajes como King Kong.