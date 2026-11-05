En 1922, la niña María del Pilar ajustició al senador Francisco Tejeda por la muerte de su padre

María del Pilar Moreno La niña tomó venganza por el homicidio de su padre (Fotos del archivo del diario Excélsior)

El 10 de julio de 1922, una adolescente de 14 años llegó a la calle de Tonalá, en la colonia Roma de Ciudad de México, y confrontó al hombre al que responsabilizaba de la muerte de su padre. Llevaba una pistola calibre 32. María del Pilar Moreno disparó cuatro veces contra el senador electo Francisco Tejeda Llorca.

El 24 de mayo de ese mismo año, el senador que asesinó la niña había matado al diputado y periodista Jesús Moreno durante una disputa en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Pese a que se presentó ante la policía, recuperó su libertad gracias al fuero legislativo.

La historia de la niña María del Pilar Moreno

Después de la muerte de Jesús Moreno, su esposa y su hija buscaron ayuda entre figuras políticas, incluido Plutarco Elías Calles, entonces secretario de Gobernación. Sus gestiones no consiguieron que Tejeda Llorca fuera detenido. Su elección como senador reforzó la protección parlamentaria que ya le había permitido permanecer libre.

Los relatos periodísticos de la época indican que el 10 de julio, María del Pilar salió de casa con el argumento de que acudiría a la iglesia de la Sagrada Familia, acompañada de su tía Otilia. Sin embargo, el automóvil terminó en la calle donde se encontraba el político. La adolescente descendió, lo confrontó y, durante el forcejeo, sacó el arma que llevaba consigo.

Tras los disparos, Manuel Zapata, amigo de Tejeda y señalado también por su participación en el enfrentamiento que terminó con la vida de Moreno, desarmó y golpeó a la joven. Su madre llegó poco después y ambas se trasladaron a las oficinas de El Heraldo, periódico que había dirigido el diputado asesinado. Desde allí acudieron a la policía. María del Pilar confesó y quedó detenida.

Sus primeras declaraciones apuntaron a una acción planeada. Afirmó que había actuado para proteger su vida, el honor de su padre y su condición de huérfana. Posteriormente modificó algunos detalles y sostuvo que disparó porque Tejeda la sujetó violentamente.

La autopsia encontró proyectiles calibre 38, además de los correspondientes al arma calibre 32 de la adolescente, situación que no quedó clara. Algunos testigos afirmaron que un hombre desconocido disparó contra el senador cuando intentaba llegar a su casa.

¿Qué pasó con María del Pilar Moreno, la niña que mató al senador Francisco Tejeda Llorca?

El asesinato convirtió a María del Pilar en protagonista de uno de los procesos judiciales más comentados de la década, según rescatan publicaciones de aquella época. Durante su detención recibió flores y muestras de respaldo. Incluso rechazó la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza y permaneció en la Escuela Correccional mientras avanzaba el procedimiento.

En abril de 1924, el jurado popular absolvió a María del Pilar por unanimidad. Al abandonar el Palacio de Justicia de Belén, una multitud recibió a la adolescente entre aplausos.

Según sus memorias, plasmadas en La tragedia de mi vida, escritas con ayuda de periodistas y publicadas en 1922, no vaciló en salir en defensa de su padre cuando la familia se vio amenazada por la política.

María del Pilar Moreno murió por causas naturales el 26 de junio de 1988 a los 81 años en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México,