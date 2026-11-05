Números ganadores del Chispazo de las Tres 12355: resultados del sorteo hoy jueves 5 de noviembre

Resultados oficiales Chispazo de las Tres hoy Foto: La Crónica

Se llevó a cabo una nueva edición del Chispazo de las Tres y Chispazo Clásico, uno de los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional, con la expectativa de miles de participantes por conocer los resultados y números ganadores de este 5 de noviembre de 2026.

Transmisión en vivo: resultados Chispazo de las Tres hoy 5 de noviembre

El sorteo Chispazo se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, sorteos electrónicos.

Resultados oficiales del Chispazo de las Tres hoy 5 de noviembre de 2026

Chispazo de las Tres Sorteo 12355

Números ganadores del Chispazo de las Tres 12355 Foto: Lotería Nacional

¿Cuánto se gana en Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden aspirar a diferentes niveles de premio según el número de aciertos. Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor.

¿Cómo se juega Chispazo?

El funcionamiento de Chispazo es sencillo y está diseñado para facilitar la participación de todo tipo de jugadores. El objetivo es elegir una combinación de números dentro de un rango que va del 1 al 28. Debes seleccionar cinco números; si lo prefieres, seis o siete cifras, con un costo extra, lo que amplía las probabilidades de ganar en función del número de combinaciones generadas.

¿A qué hora son los sorteos de Chispazo?

El Chispazo Clásico se realiza todos los días a las 21:00 horas, mientras que existe una edición adicional conocida como Chispazo de las Tres, que se celebra a las 15:00 horas.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo?

Los resultados oficiales del Chispazo de este 5 de noviembre de 2026 pueden verificarse a través de distintos canales autorizados. La página web de la Lotería Nacional es la fuente principal para confirmar los números ganadores y revisar detalles del sorteo. También es posible acudir a expendios autorizados, donde los agentes pueden validar el boleto mediante sistemas electrónicos. Otra alternativa consiste en consultar las redes sociales oficiales, que publican los resultados poco después de cada sorteo.