Kits de emergencia... no fueron por el fin del mundo: Protección Civil aclara campaña de la Mochila de Emergencia

¿Por el fin del mundo? La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la campaña sobre la Mochila de Emergencia forma parte de las acciones permanentes de prevención y autoprotección en México.FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aclaró que la campaña sobre la Mochila de Emergencia corresponde a las acciones habituales de prevención y autoprotección que realiza de manera permanente en el país y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países.

El pronunciamiento fue difundido este 3 de noviembre mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que en redes sociales aumentaran las consultas sobre la recomendación de contar con un kit de emergencia para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una contingencia.

La campaña forma parte de las acciones permanentes de prevención, aclara Protección Civil

La dependencia explicó que impulsa de manera continua herramientas y campañas dirigidas a fortalecer la preparación de las familias mexicanas frente a cualquier eventualidad.

Precisó que las publicaciones relacionadas con la Mochila de Emergencia forman parte de las acciones habituales de difusión para consolidar una cultura de autoprotección y prevención compartida.

De acuerdo con la CNPC, estas guías se difunden periódicamente en coordinación con las autoridades estatales de protección civil para que la población conozca los artículos básicos de autocuidado y pueda elaborar con anticipación su Plan Familiar de Protección Civil.

Kit de emergencia: descartan relación con alertas internacionales

En el comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil subrayó que el objetivo de estas recomendaciones es brindar herramientas prácticas para la vida cotidiana y fortalecer la preparación de los hogares.

“La difusión forma parte del trabajo continuo de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”, indicó la institución.

La precisión ocurre después de que distintos gobiernos, entre ellos Japón y varios países europeos, reforzaran sus campañas de preparación ciudadana y de que en México la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reiterara la importancia de contar con una Mochila de Vida con agua, alimentos y suministros básicos para las primeras 72 horas de una emergencia.

¿Qué es la Mochila de Emergencia?

La Mochila de Emergencia es un kit recomendado por las autoridades de protección civil para que cada integrante de la familia disponga de artículos básicos en caso de evacuación o de afectaciones derivadas de un desastre.

Entre los suministros sugeridos se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, radio portátil, linterna, documentos importantes, medicamentos, artículos de higiene, dinero en efectivo y otros insumos necesarios según las características de cada persona.