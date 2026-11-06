Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4288: resultados del sorteo 6 de noviembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 6 de noviembre (Crónica Digital)

Los resultados del Melate 4288 de este viernes 6 de noviembre generan expectativa entre los participantes que esperan conocer los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4288

La transmisión del sorteo Melate 4288 se realiza a través del canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube. Esta plataforma permite seguir en directo la extracción de los números y consultar posteriormente la grabación para verificar los resultados.

La emisión se mantiene en línea para la consulta de los participantes en cualquier momento.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4288?

El sorteo Melate 4288 inició este miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4288?

El premio anunciado para la modalidad principal asciende a 231 millones de pesos. La bolsa acumulada responde a un mecanismo que permite incrementar el monto cuando no hay un ganador de la categoría principal en una edición anterior.

Esta cantidad corresponde al premio principal de Melate y debe distinguirse de las bolsas correspondientes a Revancha y Revanchita, que tienen sus propios resultados y categorías de premiación.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar en Melate, cada jugador selecciona entre seis y diez números de un conjunto que comprende del 1 al 56. Durante la celebración se extraen seis números principales y uno adicional, utilizado para determinar algunas categorías de premios.

Una de las particularidades del juego es que un mismo boleto puede participar en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4288?

Los resultados oficiales del Melate 4288 pueden consultarse en el portal de la Lotería Nacional y en los expendios autorizados. Para comprobar si un boleto obtuvo algún premio, es necesario comparar sus números con las combinaciones de Melate, Revancha y Revanchita, además de considerar el número adicional cuando corresponda.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El boleto básico de Melate tiene un costo de 15 pesos. La participación en Revancha requiere 10 pesos adicionales, mientras que Revanchita suma otros 5 pesos. Por tanto, jugar las tres modalidades representa un costo total de 30 pesos.