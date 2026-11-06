Resultados Lotería Nacional 6 de noviembre 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2903

Sorteo Superior 2903 de la Lotería Nacional Este martes 6 de noviembre se dan a conocer los números ganadores

Los resultados del Sorteo Superior 2903 de la Lotería Nacional se dieron a conocer este viernes 6 de noviembre. Como es una tradición, los niños gritones fueron los encargados de anunciar los números ganadores de esta edición, incluido el premio mayor.

Los cachitos estuvieron dedicados al 98 aniversario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad e México (AICM).

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional realizó la transmisión del Sorteo Superior 2903 mediante su canal oficial de YouTube, una plataforma desde la que los participantes pueden seguir el desarrollo del evento y conocer los números que se extraen durante la ceremonia. El premio mayor fue para el número 04501.

El video de la jornada permanece disponible en los canales oficiales de la institución. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Sorteo Superior Resultados Lotería Nacional 6 de noviembre

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2903 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2903 inició a las 20:00 horas de este viernes 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con el horario establecido para esta edición.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2903?

El premio mayor del Sorteo Superior 2903 fue de 17 millones de pesos, una cantidad distribuida en dos series. Esto significa que el monto íntegro está destinado a quienes cuentan con las dos series correspondientes al número premiado, mientras que la posesión de una sola serie representa la mitad del premio principal.

Además del premio principal, el esquema de premiación incorporó recompensas secundarias de hasta 425 mil pesos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2903 de la Lotería Nacional?

La consulta de los resultados del Sorteo Superior 2903 puede realizarse a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional. Su portal digital permite introducir el número del cachito para comprobar si el boleto obtuvo alguno de los premios correspondientes a esta edición.

También existe la posibilidad de acudir a los puntos de venta autorizados, donde los agentes expendedores pueden revisar los boletos y orientar a los participantes sobre la validación de los premios y los procedimientos necesarios para cobrarlos.