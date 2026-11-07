Números ganadores del Chispazo Clásico 12360 Resultados del sorteo hoy sábado 7 de noviembre (Pexels)

El día de hoy se han anunciado los resultados del Chispazo Clásico 12360, de este sábado 7 de noviembre, por lo que aquí te decimos cuáles fueron los números ganadores, para que puedas disfrutar tu premio en caso de tener la combinación ganadora del sorteo.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12360?

La combinación ganadora del Chispazo Clásico de este sábado 7 de noviembre es:

XX-XX-XX-XX-XX

¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Cuánto cuesta el boleto del Chispazo Clásico y cómo llenarlo?

El Chispazo Clásico forma parte de la familia de los sorteos electrónicos y no tiene una bolsa mínima garantizada, ya que depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo. Tiene un costo de $10 pesos por cada combinación sencilla de 5 números.

Los boletos del Chispazo Clásico se pueden adquirir de manera física como digital y hay dos formas para llenarlos:

Eligiendo tus propios números: Tú rellenas las casillas con tus números de la suerte.

Tú rellenas las casillas con tus números de la suerte. Chispático: donde el sistema elige 5 números aleatorios).

¿Dónde anuncian a los ganadores del Chispazo Clásico y qué hacer si eres uno de ellos?

Los números ganadores del Chispazo Clásico son anunciados en los canales oficiales de la Lotería Nacional, como lo son sus redes sociales, su canal de YouTube en que se transmite el sorteo completamente en vivo y su página web. Además, la combinación ganadora también se puede consultar con los agentes autorizados.

En caso de resultar ganador, solo se tienen 60 días naturales para reclamar el premio, lo cual se puede hacer, sin importar el monto, acudiendo a oficinas centrales de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920. También para premios no mayores a $9,999.99 pesos brutos en las agencias de venta directa o expendios.

Por otro lado, es importante mencionar que para hacer el reclamo del premio es necesario llevar el comprobante oficial físico o digital que contiene las combinaciones ganadoras.