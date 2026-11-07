Resultados del Tris de la Lotería Nacional Lista completa de ganadores HOY 7 de noviembre de 2026 (Pexels)

Este sábado 7 de noviembre se llevarán a cabo los sorteos del Tris de manera habitual, por lo que aquí te decimos cuáles son los números ganadores de este día, así como todo lo que debes saber para participar.

El Tris es uno de los sorteos numéricos más accesibles, ya que se puede jugar pagando desde $1 peso. En el Tris puedes decidir cuánto quieres ganar de acuerdo a la modalidad que escojas y el monto de tu apuesta.

¿Cuáles son los números ganadores del Tris de este sábado 7 de noviembre?

Estos son los números ganadores del sorteo del Tris de este sábado 7 de noviembre:

Tris del mediodía: 8-1-4-0-4

Tris de las Tres: X-X-X-X-X

Tris extra: X-X-X-X-X

Tris de las Siete: X-X-X-X-X

Tris Clásico: X-X-X-X-X

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Tris?

El día de hoy, los números ganadores de los cinco sorteos diarios del Tris serán anunciados en su horario habitual, el cual es el siguiente:

Tris del mediodía: A las 13:00 horas.

A las 13:00 horas. Tris de las Tres: A las 15:00 horas.

A las 15:00 horas. Tris extra: A las 17:00 horas.

A las 17:00 horas. Tris de las Siete: A las 19:00 horas.

A las 19:00 horas. Tris Clásico: A las 21:15 horas.

El Tris de la Lotería Nacional se juega los 365 días del año y se hacen 5 sorteos en distintos horarios. Para participar, puedes acudir a tu expendio más cercano y llenar el volante del Tris. Cada participante puede jugar hasta 4 veces; en caso de participar en menos, hay que marcar Nulo en la casilla que no se utilice.

¿Dónde revisar los números ganadores del Tris y qué hacer si ganas?

Los resultados del Tris de este sábado 7 de noviembre se anunciarán en sus horarios habituales, a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como sus redes sociales, su página web o solicitar a tu agente autorizado más cercano la información sobre los números ganadores.

De resultar ganador, tienes 60 días naturales para reclamar tu premio desde el día posterior a resultar ganador. Cualquier premio puede ser reclamado en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.